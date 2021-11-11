فصل الطالب المتسبب بكسر فك زميله بمدرسة فى شبرا الخيمة 15يوما

أكد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم فصل الطالب المتسبب بكسر فك زميله بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين فى شبرا الخيمة 15يوماً.

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وأشار وكيل الوزارة الى أنه تم إحالة مديرة المدرسة للشؤون القانونية ، مؤكدا أنه فور علمه بالواقعة تم ارسال لجنتين من المديرية للتحقيق بالواقعة وكشف الحقيقة.

وشدد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه لا تهاون مع أى مخالف او مقصر وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بورود إشارة من مستشفى ناصر العام تفيد استقبال الطالب محمد علي مبروك، بالصف الثالث الثانوى الصناعى بالمدرسة الثانوية الصناعية بنين بشبرا الخيمة، قسم سيارات، بإصابته بكسر بالفك إثر قيام زميله في الفصل بالتعدي عليه، وضربه بالبوكس في وجهه.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تمت داخل أروقة المدرسة بسبب تشاجر الطالبين معا، لقيام المجني عليه بمعاتبته للمتهم بتناوله سجائر فتعدى الأخير عليه بالضرب، وجرى تحرير محضر رقم 30396 وتولت النيابة التحقيق.