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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عاطل من قطار وديزل الزقازيق يدهس طفل فى القليوبية

حادث قطار
حادث قطار

لقى عامل وطفل مصرعهما فى القليوبية الأول سقط من القطار أثناء وقوفه على باب احدى العربات بطوخ أثناء قدومه من القاهرة إلى بنها والثانى دهسه ديزل الزقازيق أمام قرية نوى فى شبين القناطر فى اتجاهه الى القاهرة وتم نقل الجثتان إلى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفنهما.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغا من بوفاة شخصين فى حادث قطار ، انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن الحادث الأول فى طوخ حيث تلقى العميد تامر موسى مأمور المركز بلاغا من قائد القطار رقم "31 القاهرة – دمنهور" بسقوط أحد الأشخاص من القطار قبل مزلقان كفر الجمال دائرة المركز بحوالى 500 متر.


إنتلقت قوة أمنية  الأمن وبالفحص تبين  أنه أثناء استقلال "م ح ح" 36 سنة القطار ووقوفه على باب إحدى العربات إختل توازنه وسقط أرضا ما أدى إلى وفاته إثر إصابته بسحجات وكدمات بالجسم وجرح تهتكى بالرأس.

ضبط 30 عاطلا بحملة أمنية بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بشبرا الخيمة والخصوص

وفى شبين القناطر تلقى مأمور المركز بلاغا من الاهالى باصطدام قطار  الزقازيق – القاهرة بطفل عمره 9 سنوات أثناء عبورة شريط السكة الحديد أمام قرية نوى وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يدعى " ا ا م " 9 سنوات وتم نقلة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثتين.
من ناحية أخرى تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية من ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع منها الحشيش والهيروين والبانجو وحيازة الأسلحة النارية وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 30 عاطل ببنها وكفر شكر القناطر الخيرية وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وطوخ وشبين القناطر وبحوزتهم 1350 جرام من الهيروين المخدر و665 جرام من مخدر الحشيش و400 جرام من مخدر البانجو و260 جرام من مخدر البودر، و155 جرام مخدر الشادو و404 أقراص مخدرة و15 سم ماكس.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وجرى عرضها على النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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