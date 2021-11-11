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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام موافي يوضح أنواع ضغط الدم وأسباب الإصابة بها

حسام موافي، أستاذ
حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني

قال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الكلى هو العضو المسئول عن تصفية الدم من الأضرار، متابعا: الكلى تحتوي على مايقارب من مليون مصفاة من أجل تنقية الدم.

وأضاف الكلى تعمل داخل الجسم بدون طاقة، متابعا: الكلى تعتمد في عملها على ضغط الدم داخل الجسم.

 

وفيما يخص أنواع الضغط، أوضح أن الضغط نوعان، أحدهما أولي والذي يصيب الفرد دون سبب، وآخر ثانوي والذي يعتمد على مرض أو سبب آخر.

 

وأشار"موافي"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2"، إلى أن التوتر والضغط النفسي المتكرر من أهم أسباب الإصابة بـ ضغط الدم، مشددا على أن الضغط الأولي يمثل 50% من مرضى الضغط.

وشدد على أن مرض ضغط الدم ليس له علاقة بالعمر، مؤكدا "فيه أطفال بيجيلها ارتفاع الضغط".

 

وأوضح أن العلاج الجيني صعب وله أضرار كبيرة، مستطردا “العلاج الجيني بيتم من خلال القضاء على الجين بما يحمله من صفات وفوائد”. 

 

حسام موافي طب الحالات الحرجة الكلى ضغط الدم اخبار التوك شو

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