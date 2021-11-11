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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1965 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح العزب، مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة.

 

يأتي هذا تنفيذًاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح درويش ، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

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وأسفرت الحملات عن ضبط 1965 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفر الشيخ ، سيدى سالم ، الحامول ، بلطيم ، دسوق".

 

 ضبطت الحملات  23 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 12 مخالفة دراجة نارية، و 60 مخالفة سير بدون تراخيص 36 بدون رخص قيادة و 24 بدون رخص تسيير، و 1589 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

‏‎ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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