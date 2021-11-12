أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن سلسلة هواتفها الأحدث Redmi Note 11 خلال الشهر الماضي، في الوقت المناسب ليوم العزاب أحد أكبر عطلات التسوق في الصين، ووفقا للشائعات ستنطلق تشكيلة الهواتف الرائدة في الأسواق العالمية في الربع الأول من عام 2022.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، ستخضع الطرازات العالمية من سلسلة ريدمي نوت 11 لمجموعة من التغيرات، من بينها ستزود شاومي تشكيلة هواتفها الجديدة بمعالجات كوالكوم Snapdragon، وربما ستحصل اللوحة الخلفية للأجهزة الثلاثة على تصميمًا مختلفًا قليلاً.

شاومي تطلق الإصدار العالمي من سلسلة Redmi Note 11 في هذا الموعد

وكانت شاومي قد أطلقت الإصدار العادي من سلسلة Redmi Note 11، للأسواق العالمية تحت اسم Poco M4 Pro 5G.

واقترحت الشائعات السابقة، أن النسخ العالمية من هواتف شاومي Redmi Note 11 Pro، سيتم طرحها تحت اسم مختلفا، وقد ذكرت التسريبات انه من المحتمل أن يتم بيع طراز "برو" تحت اسم Xiaomi 11i، بينما سيحمل Pro+، اسم Xiaomi 11i Hyper Charge.

ويباع هاتف Redmi Note 11، في الصين مقابل سعر 187 دولار (أي ما يعادل ألفين و900 جنيه مصري).

ويتوفر إصدار Redmi Note 11 Pro، مقابل سعر 256 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري).

وبينما طراز Redmi Note 11 Pro +، يتوفر مقابل 310 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 800 جنيه مصري).

وتشمل مواصفات هاتفي شاومي Redmi Note 11 Pro و Pro+، على شاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، و معدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز، تتميز بثقب صغير لكاميرا السيلفي بقطر 2.96 ملميتر.

كما يعمل الهاتفين بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، في ثلاثة نماذج بتكوينات مختلفة في الذاكرة والسعة التخزينية، وهي: 6 + 128 جيجابايت، و8 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت.

ويمتاز هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro+، بتقنية شحن سريع بقدرة 120 وات، ويحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير يتم شحنها في غضون 15 دقيقة، بينما يتمتع إصدار Pro بقدرة شحن 67 وات، وبطارية بقوة 5160 مللى أمبير.