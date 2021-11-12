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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان الراقي.. أشرف زكي بصحبة وائل كافوري

أشرف زكي بصحبة وائل
أشرف زكي بصحبة وائل كافوري

نشر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر أشرف زكي في الصورة مع الفنان وائل كافوري، وعلق عليها كاتبًا: “مع الفنان الراقى وائل كافوري”.

 

تمكنت أغنية برضة بتوحشنى للفنانة أنغام والفنان وائل كافوري من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر عبر موقع يوتيوب ، رغم طرحها بساعات قليلة . 

 

أغنية برضة بتوحشنى لكل من الفنانة أنغام والفنان وائل كافوري ، حققت ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة فى غضون ساعات .

 

ويعد أغنية برضه بتوحشنى الدويتو الأول الذى يجمع بين أنغام وائل كافوري خلال مسيرتهم الفنية.

 

آخر أعمال وائل كافوري


أطلق الفنان  وائل كافوري أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتي حققت ما يقرب من  من 6 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط.

 

"البنت القوية" غناء وائل كافوري ومن ألحان وكلمات سليم عسّاف، وهذا التعاون يعّد الأوّل بين الطرفين، وتوزيع عمر صباغ.

 

الأغنية  التي تعد أخر إصدارات وائل كافوري تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية فى عدد من الدول ابرزها  مصر، السعودية، لبنان، قطر، الأردن، سوريا، فلسطين، الإمارات، الكويت، المغرب، الجزائر، وتونس؛ وعالمياً في كندا، ألمانيا والسويد. واحتلّت المرتبة السادسة عالمياً كأكثر الأغاني التي يتم مشاهدتها على يوتيوب.

 

اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الفنان وائل كافوري وائل كافوري الدكتور أشرف زكى

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