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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع الكهرباء عن مدينة دسوق بـ كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والمناطق

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، عن فصل التيار الكهربائي، غداً، الجمعة، عن عدة مناطق بمدينة دسوق لإجراء الصيانة الدورية.


وذكر البيان الإعلامي، أسماء المناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء، وهي شارع الجيش، البنوك، السنترال، الكشلة، أرض مفتاح، تقسيم الحلو المستشفى العام، تقسيم سامي صقر ، المرور ، المحكمة، الإستاد ، دحروج، و ذلك لإجراء الصيانة الدورية الشاملة على لوحة البدالة.

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وفي سياق متصل، تابع  المحاسب السيد عبد الستار،  رئيس مركز ومدينة دسوق، بدء إنشاء خط تصريف مياه الامطار بشارع المطحن بدسوق  وتوصيلها بأقرب بيارات الصرف الصحي بالتنسيق  مع شركة مياه الشرب الصرب الصحي.

كفر الشيخ الكهرباء شركة مياه الشرب فصل التيار الكهربائي يوم الجمعة محافظة كفر الشيخ

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