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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة في أسبوع.. تحديد سعر أردب القمح والرمان المصري يغزو الأسواق الصينية

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٦٤،   حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٥ الى ١١ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الانفوجراف الى الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الى محافظة الوادي الجديد، يرافقه كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بها، ومنها مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، والواقع ضمن مزارع وادي الطحان شمال مدينة الخارجة.


وخلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، تم الموافقة على تحديد سعر توريد أردب القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان.


وشملت انشطة الوزارة هذا الاسبوع، الاجتماع المشترك الذي عقده  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة؛ لمتابعة ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فضلا عن عددا من اللقاءات التي عقدها وزير الزراعة، على رأسها لقاء الدكتور عبد الوهاب زايد الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعي، لبحث الترتيبات النهائية لتنظيم المهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية، والمزمع إقامته في مدينة أسوان الشهر المقبل، كذلك لقاءه و المهندس على أبو سبع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في الأراضي الجافة “ايكاردا”، والوفد المرافق له،  لبحث الاستفادة منة مخرجات البحوث والدراسات الزراعية.

كما استقبل وزير الزراعة ، "هان سخابفلد" سفير هولندا بالقاهرة، وعدد من ممثلي الهيئات والشركات العاملة في قطاع الزراعة المصرية والهولندية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية؛ لبحث سبل التعاون الزراعي بين البلدين، كذلك التقى الوزير و"اندراش كوفاكش" السفير المجري بالقاهرة، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بقيام وزيري الزراعة والري بزيارة رسمية الي جمهورية المجر لمتابعة ما تم الاتفاق عليه أثناء الزيارة الرئاسية الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجر للمشاركة في قمة فيشجراد.


وافتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ايضا هذا الاسبوع، مركز حيوانات التجارب ذات مستوى أمان حيوي ثالث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كما تفقد، قسم الملوثات العضوية الثابتة بمعمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، والتابع لمركز البحوث الزراعية، بعد انتهاء أعمال تطويره، ورفع كفاءته.

واعلنت وزارة الزراعة عن إقامة مهرجان العسل المصري، في دورته الثالثة تحت شعار” ذهب مصر السائل”، وذلك بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة خلال الفترة 24-28 نوفمبر الجاري، بمشاركة 100 عارض، كذلك تم الاعلان عن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان، كما أكدت أنه لا صحة لأي نقص في السلع أو المنتجات الزراعية بأي من الأسواق على مستوى الجمهورية، مشيرة الى توافر كافة السلع والمنتجات الزراعية بما فيها الخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم وغيرها من السلع الغذائية الزراعية بالأسواق وجميع فروع ومنافذ الوزارة على مستوى الجمهورية دون وجود نقص بأي منها.


وخلال هذا الاسبوع ايضا اطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للامم المتحدة "فاو" المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين، وذلك بحضور حوالي ١٣٥ مشارك من عدة دول مختلفة، كما استقبل مركز بحوث الصحراء وفد يضم من 22 خبير صومالي في التنمية الزراعية ومختلف المجالات التنموية؛ للمشاركة في برنامج تدريبي تحت عنوان : الإدارة المتكاملة للأراضي والموارد المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، كما أطلق معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة دورة تدريبية تحت عنوان تطبيق سلامة الغذاء في مجال إنتاج المخبوزات وذلك في الفترة من ٧ نوفمبر الي ١١ نوفمبر ٢٠٢١.


كما تفقد الدكتور ميشيل افرام رئيس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكادرا) المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، حيث الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، دور المعمل ومايقوم به من تطوير مستمر لمواكبة متطلبات الأسواق الدولية من خلال إضافة العديد من الأجهزة والتي تعد الاحدث في العالم، والأولى في مصر والشرق الأوسط، وبلغ عدد الشهادات التي اصدرها المعمل هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي ٥٠٠٠ عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

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