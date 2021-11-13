مكسيم محامى وسينتيا ضابط شرطة.. تعرف على موعد عرض مسلسل 8 أيام

كشفت منصة شاهد vip عن موعد طرح أولى حلقات مسلسل 8 أيام ، والذى من المقرر ان يقم ببطولته الفنان مكسيم خليل .

مسلسل 8 أيام من المقرر ان يعرض بداً من شهر يوم 24 نوفمبر المقبل ، على ان يتم طرح حلقاته تباعاً وليست دفعة واحدة ، وهو مكون من 8 حلقات.

مسلسل 8 أيام من بطولة كل من مكسيم خليل و سينتيا خليفة و بديع أبو شقرا و إلسا زغيب و ميا سعيدو ياسر البحر ، ومن تأليف وإخراج مجدى السميرى .

وعلقت سينتيا علي ‏أحداث المسلسل قائلة:" يتميز المسلسل و ‏قصته بطابع المسلسلات العالمية ولا ترتبط بمكان جغرافي محدد، و‏العب دور ضابط بوليس وهو دور جديد تماماً وفريد من نوعه، واستكملت كلامها متمنية من محبيها المصريين مشاهدة المسلسل، وذلك لفخرها الكبير بذلك العمل."

مسلسل 8 أيام تدور أحداثه حول مجموعة من الجرائم البوليسية ويحتوي على العديد من مشاهد الأكشن، وتؤدي سينتيا دور "ضابط شرطة" بينما يجسد مكسيم خليل دور محامى .



يشار أن آخر ظهور لمكسيم خليل في الدراما المشتركة كان في مسلسل "أولاد آدم” الذي تمّ تصويره في لبنان خلال موسم رمضان 2020 ولعب فيه دور البطولة إلى جانب كل من دانييلا رحمة وماغي بو غصن.



