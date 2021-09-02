مكسيم خليل يعلن تشييع جثمان والدته غدا الجمعة

أعلن الفنان مكسيم خليل - عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور انستجرام - عن تشييع جثمان والدته غدا الجمعة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت سوريا.

وكتب مكسيم خليل، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام: «انا مارح كون ياماما.. بس روحي رح تكون …رح تغسلك وتحملك وتودعك.. رح تنامي مطرح مابتحبي ..مطرح ماتمنيتي.. محبينك واصدقائك و طلابك نشالله رح يودعوكي و يدعولك ..انتي جزء من ذكرياتهم.بحبوكي حبيبتي .. ماشفتي شو كتبو عنك ..ولاد البلد الطيبين رح يقومو بالواجب.. لكل الاصدقاء..لكل المحبين.. لكل قادر .. ستيلا رح تنام بالشام .. ودعوها .. بكرا الجمعة الساعة ٣ بعد الضهر بكنيسة الصليب بالقصاع .. وفيكن البركة».

النجوم ينعون والدة مكسيم خليل

وأعلنت الفنانة شكران مرتجى صباح اليوم عن وفاة والدة الفنان مكسيم خليل من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام.

ونشرت صورة للراحلة وكتبت: "أستاذتي أول من خط الألوان على وجهي في المعهد العالي للفنون المسرحية وفي أول عمل تلفزيوني فظننت أن كل شيء ملون ومنذ أعوام والألوان تتلاشى واليوم الأسود سيد الألوان:"

اختتمت شكران مرتجي :" سيدتي ارقدي بسلام يا ستيلا خليل رحمك الله والصبر لأولادك ومحبينك وطلابك وكل من عرفك".

حرص عدد من النجوم على تعزية مكسيم منهم تيم حسن الذي كتب :" رحم الله الأستاذة الكبيرة ستيلا خليل الرحمة الواسعة ،نعازيي لك مكسيم ولعيلتك الكريمة".

كما نعت الفنانة سلافة معمار الراحلة حيث نشرت صورة لستيلا خليل، من خلال خاصية الستوري وكتبت عليها :" ستيلا الغالية ألف رحمة لروحك الطيبة، عزائي لمكسيم وسوسن وكل العائلة".

وفاة والدة مكسيم خليل

نعى الفنان مكسيم خليل ، والدته بكلمات مؤثرة، بعد وفاتها، ونشر خليل عبر حسابه على تويتر صورة له مع والدته.

وكتب مكسيم خليل على الصورة :" يتيم أنا الآن يا أمي السلام لروحك يا غالية نامي وارتاحي يا حبيبتي انتي بالمكان يلي بيشبهك ياقلبي الله معك ستيلا خليل".