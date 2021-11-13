تحرك برلماني جديد ضد وزيري التعليم والمالية بسبب ضريبة الدروس الخصوصية

تقدمت غادة قنديل عضو مجلس النواب بمحافظة المنوفية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم بشأن تعاملهما مع ملف الدروس الخصوصية، حيث أكدت النائبة غادة قنديل في طلب الإحاطة على أن تلك التعاملات في الوزارتين تدل على عدم التنسيق وأن كلا منهما يعمل في وادي بعيد عن الأخر.

وأبدت النائبة في طلبها، استياءها واستغرابها من التخبط الواضح بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة المالية، في التعامل مع ملف الدروس الخصوصية، قائلة: “في الوقت التي تحارب التربية والتعليم الدروس الخصوصية نجد أن وزارة المالية تطالب المدرسين بفتح ملفات ضريبة عن الدروس الخصوصية”.

وقالت النائبة غادة قنديل، إن تلك التصرفات والقرارات في التعامل مع القضايا المهمة، تُفقد المواطن الثقة في المسئول كما تشق الصف في التصدي لأي أمر مخالف، مطالبة بإحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

ضريبة الدروس الخصوصية

وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، قد طالب باستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمجلس النواب لبحث ملف طلب وزارة المالية بتحصيل ضرائب من المعلمين بسبب الدروس الخصوصية.



وتساءل النائب في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزيري المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: هل تم التنسيق بين الوزيرين بشأن هذا الملف؟ وهل تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعنى تقنين أوضاع المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية؟ وهل ستتوقف وزارة التربية والتعليم عن محاربة مراكز الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية وعدم غلقها وتشميعها؟.