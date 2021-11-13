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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة أسيوط تستقبل وفد سياحي روماني لزيارة مسار رحلة العائلة المقدسة

محافظة أسيوط تستقبل
محافظة أسيوط تستقبل وفد سياحي روماني

أكد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط على أهمية تنشيط السياحة الداخلية بمحافظة اسيوط خاصة  السياحة الدينية نظراً لما تتمتع به المحافظة  من مزارات دينية هامة  اثرت فى الحياة الدينية ،مشيراً إلى الجهود المبذولة من المحافظة وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة فى جذب وتنشيط السياحة الدينية عن طريق التسويق لرحلة العائلة المقدسة خاصة وأنها مكثت اطول فترة وفى اكثر من مكان داخل المحافظة.

 

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واشار المحافظ الى ان المحافظة تذخر بوجود محطتين ضمن مسار رحلة العائلة المقدسة ( الدير المحرق بالقوصية ، ودير العذراء بدرنكة بمركز أسيوط) داخل نطاق المحافظة ، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذه وتسخير كافة الامكانات لذلك مشيراً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا المشروع التي تعتبر بمثابة تنمية حقيقية ومستدامة لتحقيق استراتيجية مصر 2030.  


واوضح عثمان الحسيني  مدير هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة أن في الاونة الاخيرة شاهدت المحافظة اقبال مكثف من الوفود السياحية مقارنة بالمواسم السابقة وخاصه من الجنسية الرومانية  لزيارة بعض المواقع السياحية والاثرية بالمحافظة وخاصة محطات رحلة العائلة المقدسة ، وفى اطار ذلك قامت الهيئة الاقليمية بدور رائد فى تنشيط السياحة من خلال توفير العديد من طرق الدعاية المختلفة  مكونة من ( كتيبات سياحية _ اسطوانات مدمجة ) بداخل شنط للسياح  باللغات  المختلفة حسب الجنسيات ( فنسي ، انجليزى ، المانى  ، ....) وغيرها ، مشيرا الى امكانية جذب الملايين من الحجاج المسيحيين إلى أرضنا سنويا، بالتخطيط الجيد والتسويق لمسار رحلة العائلة المقدسة .

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محافظ أسيوط عصام سعد اخبار اسيوط مسار رحلة العائلة المقدسة مزارات دينية وفد سياحى السياحة الدينية

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