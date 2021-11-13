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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس مدينة سفاجا يوضح استعدادات المدينة لمواجهة السيول .. فيديو

صدى البلد

قال اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا ، إنه قبل بداية موسم السيول كان هناك لقاء مع سيادة المحافظ  وحصلنا فيه على تعليمات وتوجيهات للتعامل مع الأمر الراهن وقمن بعمل مؤتمر لجميع الجهات المشركة وبالفعل كنا على استعداد تام لمواجهة السيول .
 

وأضاف اللواء ياسر شعبان خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على فضائية " أم بي سي مصر2" ، أن المدينة تعرضت للأمطار في الفجر واستمرت لمدة 45 دقيقة ومن ثم تم التدخل سريعًا للقيام بعمليات رفع المياه ومازالت العمليات مستمرة في المناطق المغمورة .


وفي سياق آخر، شهد طريق القصير- سفاجا الساحلي بمنطقة الحمراوين بالبحر الأحمر، صباح اليوم السبت، سيول متوسطة في عدة مناطق قادمة من الأودية الصحراوية إلى البحر مباشرة.

 

وطالبت محافظة البحر الأحمر، قائدى المركبات المسافرين على الطرق الجنوبية توخى الحذر أثناء القيادة، حتى مساء اليوم السبت حيث تشير آخر التوقعات وتحديثات خرائط الأمطار إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية احيانا، على سلاسل جبال البحر الأحمر، قد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم، والطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.

 

وقالت محافظة البحر الأحمر إن هذه الطرق هي الطرق بين المدن المطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى محافظات جنوب الصعيد، كطريق القصير- مرسى علم، وطريق مرسى علم- رأس بيناس، وطريق رأس بيناس- شلاتين، وطريق شلاتين- حلايب- ورأس حدربة- وأبورماد، وطريق القصير- الاقصر، وطريق مرسى علم- الاقصر، وطريق شلاتين -اسوان، وطريق مرسى علم- ادفو. وقامت إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة بالمتابعة مع المحافظات المجاورة للوقوف على آخر المستجدات.
 

السيول سفاج محافظة البحر الاحمر منطقة الحمراوين اخبار توك شو

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