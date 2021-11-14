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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لجان البرلمان تناقش التنمية في سيناء وطلبات إحاطة حول الفصل التعسفي.. غدا

مجلس النواب
مجلس النواب

تناقش لجان البرلمان غدا الاثنين عدد من القضايا حيث تعقد لجنة الدفاع و الامن القومي اجتماع للاستماع   للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محافظ شمال سيناء لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل محافظة شمال سيناء لارتباطها بالأمن القومي.

 

و تناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد مهنى، بشأن "الاجازات الاستثنائية لأصحاب التأمينات المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

 

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن " تضرر 104 عامل من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي".


و طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن " إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

 

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبأحمد مهنى بشأن "الاجازات الاستثنائية لأصحاب التأمينات المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".


-و طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي بشأن " تضرر 104 عامل من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي".


و طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي بشأن " إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

 

و تناقش لجنة الصناعة خطة الــ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

 

و تناقش لجنةً المشروعات المتوسطة و الصغيرة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة دمياط.

 

و تناقش لجنة التعليم و البحث العلمي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 

و تستمع لجنة السياحة و الطيرات المهندس محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.


و تناقش لجنة الاتصالات  طلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن ضعف شبكات المحمول  فودافون / أورنج / اتصالات بقرى مركز المحلة الكبرى.


- و  طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم حل مشكلة ضعف شبكات المحمول الاربعة بمحافظة البحيرة.

القوى العاملة الجامعات الخاصة محافظة شمال سيناء المشروعات المتوسطة والصغيرة التنمية المحلية وزير الطيران المدن

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