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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«أبو النجا» استشارياً ومشرفاً عاماً على أعمال الطرق بـ كفر الشيخ

الدكتور إسلام أبو
الدكتور إسلام أبو النجا

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قراراً حمل رقم 1470 لسنة 2021، بالاستعانة بالدكتور إسلام محمود أبو النجا، استشارياً ومشرفاً عاماً علي كافة أعمال الطرق بمحافظة كفر الشيخ.

 

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وينشر «صدى البلد» السيرة الذاتية، للدكتور إسلام أبو النجا، حيث تخرج في كلية الهندسة جامعة المنصورة 1993م، بتقدير عام جيد جدًا، وحصل على درجة ماجستير هندسة الأشغال العامة من كلية الهندسة جامعة المنصورة 1998م، تخصصي هندسة الطرق والمرور، ونال درجة دكتوراه هندسة الأشغال العامة من كلية الهندسة جامعة المنصورة 2004، تخصص هندسة الطرق والمرور والسكك الحديدية.

 

عُين «أبو النجا» مدرساً والمشرف على قسم الهندسة المدنية بمعهد مصر العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، من 2006 حتي 2008، ومدرساً ومشرفاً على قسم الهندسة المدنية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وأستاذاً مساعداً والقائم بأعمال رئيس قسم الهندسة المدنية بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ من 2014 حتى 2016م.


تدرج «أبو النجا»، في المناصب حتى شغل منصب القائم بأعمال وكيل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وعضواً بمجلس إدارة المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وعين مدرساً بقسم هندسة الأشغال العامة بكلية الهندسة جامعة طنطا من 10 ديسمبر 2017 حتى 20 سبتمبر 2018م، ثم نال الترقية أستاذاً مساعداً بقسم هندسة الأشغال العامة كلية الهندسة - جامعة طنطا من سبتمبر 2018م وحتى الآن.


شغل الدكتور إسلام أبو النجا،  منصب مدیر معمل هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة طنطا من 24 مارس 2018 وحتى 28 أكتوبر 2021م، واستشاري أعمال الطرق بمحافظة الغربية من ديسمبر 2019م، وحتى 26 أكتوبر 2021

جامعة طنطا السكك الحديدية كفر الشيخ محافظة الغربية جامعة المنصورة جمال نور الدين الهندسة

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