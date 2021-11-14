وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بها مطرب الموسيقى العربية بالأوبرا هانى عامر الذى وافته المنية مساء السبت 13 نوفمبر بعد صراع مع المرض.

وقالت إن الراحل كان نموذجاً للفنان المخلص المتفاني فى عمله ، مضيفة أن القدر لم يمهله لاستكمال مسيرته الإبداعية ، وتوجهت بالعزاء لأسرته وزملائه وأصدقائه، داعية الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان .

من جانبه قال رئيس الاوبرا ان الراحل احد فناني الاوبرا المتميزين وعرف بالتزامه ودماثة الخلق وعلاقاته الطيبة مع جميع زملائه .

يذكر أن المطرب الراحل هانى عامر احد النجوم البارزة فى دار الأوبرا ، بدأ مع فرقة نجوم الأوبرا بقيادة المؤلف الموسيقى جمال سلامة، وقدم عددا كبيرا من الحفلات الهامة كما شارك فى مهرجانات الموسيقى العربية المتعددة وايضا خلال الاحتفالات المتنوعة بمختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية .