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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مروان خوري لـ صدى البلد: لا أتعامل مع السوشيال ميديا

مروان خوري
مروان خوري

كشف المطرب مروان خوري عن طريقة تعامله مع نقد السوشيال ميديا وعلاقته بها.

وقال مروان في تصريحات ل"صدى البلد" أنه لا يتعامل مع السوشيال ميديا كثيرا لذلك هو بعيد عن الانتقادات، ويقول": اتواصل مع محبيني عن طريق "تويتر" قليلا، ولكن لا أركز على الانتقادات، وأبتعد عن اى كلام حاد، لأنني لا أحب ما تقدمه السوشيال ميديا، وأفضل أغلب الأوقات إلا أتعامل معها".

وكان قد كشف المطرب الكبير مروان خوري عن رأيه في أغاني المهرجانات ووضع الأغنية الشعبية في الوطن العربي.

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وقال مروان خوري في تصريحات لـ صدى البلد": الأغنية الشعبية حاليا يتابعها الغالبية، والمقصود بها ما يهم الشعب، ولكن حاليا نعاني من نقص بالمستوي الغنائي في هذا اللون لأنها أصبحت تجارية".

وأشار إلى أنه نتيجة لهذا النقص ظهرت أغاني المهرجانات، التي اعتبرها اللون السلبي للأغنية الشعبية، ولكنها أمر واقع وهناك فئة كبيرة تحب هذا اللون، منوها إلى أنها موجة وستتغير مع الأيام.

مهرجان الموسيقى العربية

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا أطلقا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر.


بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة ثم تم تكريم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقار محمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الأمين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالإضافة إلى تكريم أسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

مهرجان اغاني المهرجانات السوشيال ميديا المهرجانات الفنان مدحت العدل وزيرة الثقافة

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