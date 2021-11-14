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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

صابر الرباعي يشعل حفله الثاني بمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.. صور

صدى البلد

أحيا النجم العربي التونسي صابر الرباعي حفله الثاني بمؤتمر ومهرجان الموسيقي العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بحضور د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة  ود.طارق شوقي وزير التربية والتعليم ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة والأمير أحمد بن سلطان بن عبد العزيز إيهاب الجندي عضو غرفة السياحة بالإضافة وعدد كبير من المشاهير وأبناء الجالية العربية في مصر.

حضر صابر قبيل الحفل بصحبة على المولى وياسر الحريري وجلس بالغرفة الخاصة بالفنانيين واستقبل عددا من  أصدقائه بالقاهرة وأبناء الجاليات التونسية ثم اصطحبه محمد منير مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية لغرفة إستقبال وزيرة الثقافة له ثم صعد  على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية بجوار فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو كريم فودة مرددا لأغنية "ببساطة" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية جمهور الأوبرا الذواق ثم وجه تحية للحضور من الوزراء والشخصيات العامة.

 

وأشعل الرباعي حفله الثاني بمزيد من السحر والإثارة الطربية التي تألق بها في حفله الأول بالإسكندرية مقدما وصلة من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني  منها يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.

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