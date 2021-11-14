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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فايا يونان: الغناء هو الأساس.. وهذه محطاتي القادمة في الحفلات

فايا يونان
فايا يونان

عبرت المطربة فايا يونان عن سعادتها لدمجها بين التلحين والغناء والتأليف وقالت في تصريحات، خاصة أنها تحب العزف على آلة البيانو والجيتار وتحب التأليف، ولكن الغناء هو الأساس بالنسبة لها، وأنها تحب أن تقوم بتلحين بعد الأغاني في ألبوماتها.

وكشفت عن باقي جولاتها الغنائية في الوطن العربي وقالت" كنت في دبي قبل أن آتي إلى مهرجان الموسيقى العربية بمصر، وسأتجه إلى البحرين والسعودية لأحيي حفلات هناك .

فايا يونان تضيف أغنية إلي برنامجها الخاص بمهرجان الموسيقى

فايا يونان تطلب إنارة مسرح الموسيقى العربية لهذا السبب

وكانت قد أحيت المطربة فايا يونان، حفلا  بمهرجان الموسيقى العربية، وبدأت حفلها بأغنية "غن" من كلمات مهدي منصور والحان خالد الهبر.

وقالت في كلمتها لجمهور المهرجان: “أنا سعيدة جدا لوجودي بالدورة ال٣٠، وأنا واقفة أمام الجمهور المصري”، وتوجهت بالشكر الى وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم.

واعتذرت فايا لجمهور دار الاوبرا بسبب مرضها وطلبت من عامل الإضاءة أن ينير المسرح لتشاهد جمهور الموسيقى العربية الكبير، وقالت مداعبة لهم: "جمالك أقوى من الكرتيزون، وأنا أحبكم كثيرا واعذروني لتعبي".

وأضافت: "قمت بإعادة أغنية إلي البرنامج الخاص بي كنت قد حذفتها بسبب تعبي، ولكن الأجواء حمستني فأعدتها مرة أخرى".

وبعدها قدمت عدد من الأغاني الشهيرة التي اطربت بها جمهور الأوبرا منها: يازهرة في خيالي، ياليته يعلم، مثل اليوم، احب يديك، وحشتني.
 

وزيرة الثقافة الوطن العربي الموسيقى مهرجان الموسيقى العربية مهرجان الموسيقى المطربة فايا يونان

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