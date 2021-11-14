ميلاد منى عبد الغني.. تعرف على سبب رفض والدتها دخولها الفن

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، والتي أكملت اليوم عامها الـ58 ، فهي من مواليد عام 1964 وبدأت مشوارها الفني عام 1985 .

اتجهت الفنانة منى عبد الغني إلى الغناء مع صديقتها المطربة حنان، والفنان علاء عبد الخالق، فى فرقة «الأصدقاء»، والتي أسسها الموسيقار الراحل عمار الشريعي، لكن إقناع «منى» والدتها بأن تسمح لها بالغناء لم يكن يسيرا، حيث رفضت تواجد ابنتها فى هذا المجال، وحاول الشريعي إقناعها لكن لم يفلح، وأصرت على أن تستكمل دراستها، وتوقف نشاطها الفني.

رفض والدتها كان مبنيا على سفر الفرقة المستمر لإقامة حفلات فى أماكن متعددة، وظلت الأم على موقفها حتى تسبب هذا فى تفكيك الفرقة، خاصة بعد انسحاب حنان أيضا بسبب زواجها.

«مني» روت هذه التفاصيل خلال استضافتها فى أحد البرامج الإذاعية، مبينة أن والدها كان يوافق على تواجدها فى الفن، لكن والدتها كانت شخصيتها قوية.



يذكر ان مني عبد الغني تزوجت مرتين الأولى من الموسيقار أحمد شريف سلامة وأنجبت منه ريم وكريم ولكنها انفصلت عنه بعد فترة من ارتدائها الحجاب واتخاذها قرار الاعتزال لتتزوج بعد ذلك من رجل الأعمال محمد قورة ولكنها انفصلت عنه مؤخرًا دون وجود أسباب واضحة.