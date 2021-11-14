جديد ولذيذ.. طريقة تحضير برياني اللحم

برياني اللحم من الأكلات المميزة والشهيرة في العديد من الدول، ويمكن تقديم برياني اللحم بالكثير من الطرق والوصفات المختلفة، كما يمكن تبديل اللحم بالدجاج مع تقديم الصوص المفضل جانب الطعام.

مقادير برياني اللحم

كيلو أرز بسمتي مسلوق

كيلو لحم مقطع مكعبات

٢ بصل

٢ فص ثوم

بطاطس مقطعة مكعبات ومقلية

كوب بسلة و جزر

كوب زبادي

ملعقه كبيرة زنجبيل مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

نصف كوب كريمة

٢ ملعقة كبيرة صلصة طماطم

١ ملعقة كبيرة بهارات الجاراماسالا

٢ ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل

طريقة تحضير برياني اللحم

1- تشوح اللحمة في السمنة مع البصل والثوم.

2- ثم يضاف الملح والفلفل بالجراماسالا والكمون والكزبرة الجافة والقرنفل والجنزبيل والكركم وتشوح.

3- ثم تضاف الصلصة والزبادي والبسلة والجزر.

4- ويترك على النار حتى تمام طهي اللحمة.

5- ثم تضاف الكريمة والبطاطس ويترك حتى الغليان.

6- ثم يقدم برياني اللحم.

