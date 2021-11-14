شاهد.. محتج يقتحم مؤتمر المناخ بجلاسجو ويصرخ: قمة فاشلة

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، مقطع فيديو يظهر أحد المحتجين وهو يقتحم مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في جلاسجو، حيث خطف الميكروفون وصرخ قائلا: "فشل COP26".

وظهر في المقطع المحتج وهو يرفع لافتة عن تغير المناخ وردد قائلا: "لقد فشل COP26.. دعونا نتخلص من الانبعتثات وليس الخفض التدريجي"، قبل أن يطرده موظفو الأمن التابعين للأمم المتحدة.

وحسب الوكالة الفرنسية، كانت وسائل الإعلام العالمية تنتظر بيانًا من رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) ألوك شارما.

يذكر أن المجتمعين في قمة المناخ COP26 عالية المخاطر في جلاسجو، اتفقوا أمس السبت، على صفقة عالمية لتعزيز العمل المناخي.

كما وافقوا على القواعد التي من شأنها أن تخلق إطار عمل لسوق الكربون العالمي.

وأبقت النسخة النهائية من الوثيقة العريضة، المسماة: ميثاق جلاسجو للمناخ، على مقترحات مثيرة للجدل على الرغم من معارضة من الصين والهند، وهما من أكبر الدول المسببة للانبعاثات في العالم.

واشتملت النسخة النهائية على خفض دعم الفحم والوقود الأحفوري، والعودة بحلول العام المقبل، بأهداف مناخية جديدة.

واتفق المجتمعون على مجموعة من القواعد الشاملة بشأن تجارة الكربون الدولية، كما توصلوا إلى حلول وسط بشأن القضايا بما في ذلك كيفية تجنب ازدواج حساب الائتمانات وكيفية التأكد من أن حصة من العائدات تذهب لمساعدة الدول الفقيرة على التكيف مع ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.