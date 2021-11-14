إسرائيل تعلق على اعتقال مواطنيها في تركيا.. ماذا قالت؟

نفى مكتب رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، أن الزوجين المعتقلين في تركيا، التي أفادت الصحافة الإسرائيلية أن سبب اعتقالهما يعود لتصوير قصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا ينتميان لوكالة إسرائيلية.

وقال مكتب بينيت في بيان نشره على موقع تويتر: “تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت هذا المساء مع ذوي نتالي وموردي اوكنين المحبوسين حاليا في تركيا”.

وأضاف: "وأطلعهم رئيس الوزراء على الجهود التي يتم بذلها من أجل الإفراج عنهما حيث، كما أكدت جهات رسمية، إنهما لا يعملان لصالح اي وكالة إسرائيلية"، على حد تعبيره.

وقال بينيت: "أعلى المستويات في إسرائيل عملت في هذا الشأن خلال نهاية الأسبوع تحت قيادة وزارة الخارجية وأكد على أنه سيتم الاستمرار في العمل على ذلك دون هوادة بغية إيجاد حل في أسرع وقت ممكن”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن الزوجين اعتُقلا بسبب تصوريهما قصر أردوغان وإرسال الصورة إلى أقاربهما.

وذكرت شقيقة الزوجة، أن الإسرائيلية المعتقلة أرسلت رسالة لها تقول فيها: “أنقذونا.. اقلبوا البلد وانقذونا”.