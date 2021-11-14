من كلية تجارة خارجية لبيع المشروبات الساخنة.. عادل يكافح لتحقيق حلمه |فيديو

ما زالت مشاريع الشباب المكافح تبهر الجميع في تحدي الظروف أملاً في حال ووضع أفضل، عادل العربي نموذج للشباب الذي يحارب البطالة بالفكر والتخطيط، استغل الفرص المتاحة من أجل توفير مصدر رزق بالحلال.



عادل العربي، خريج كلية التجارة الخارجية جامعة حلوان، أسس مشروع قائم على عربية متنقلة يقدم من خلالها المشروبات الساخنة، ساعده والده في البداية لتمويل مشروعه.



وقال عادل في بث مباشر على موقع صدى البلد، إنه أعتاد أن يعمل من عمر ال١٦ سنة، ليوفر مصاريفه الخاصة، ويسهل الأعباء عن والده، ولا يرى عيب في السعي وراء الرزق بأي شكل كان.



وتابع أنه يتميز في تقديم أروع مزاق للقهوة بأنواعها، ويأتي إليه زبونه مخصوص لجودتها وأسعارها المناسبة، وأشار أن أي شاب يستطيع توفير لنفسه هذا المشروع بأقل امكانيات متاحة لديه.



ووجه نصيحته للشباب بالسعي وراء الرزق، وتوفير أفكار لمشاريع خاصة توفر لهم دخلاً بالحلال، ورفع أعباء الحياة عن والديهم، وعدم الاستسلام للبطالة وقلة الفرص المتاحة للعمل، كما يحلم عادل العربي بافتتاح كافية كبير والتوسع في الفروع خلال الفترة المقبلة.