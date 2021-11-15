نشرت الشيف فاطمة الحاتى ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك ،طريقة تحضير شوربة المشروم بالكريمة.





طريقة عمل شوربة الفطر بالكريمة..





المقادير

- الفطر : 400 جراما (طازج)

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- طحين : 2 ملعقة كبيرة

- مرق دجاج : 2 كوب

- كريمة : كوب (سائلة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جوزة الطيب : ربع ملعقة صغيرة (مطحونة)

طريقة التحضير





1. نظفي الفطر بورق المطبخ وقطعيه لشرائح رفيعة.





2. سخني الزبدة في قدر عميق على نار متوسطة.





3. أضيفي للزبدة البصل والثوم والفطر وقلبي حتى يصبح البصل طرياً وشفافاً.





4. أضيفي ملعقتين من الطحين وقلبي.





5. أضيفي مرق الدجاج وحركي حتى يصبح قوام الشوربة متماسكاً وسميكاً.





6. أصيفي الكريمة وتبلي بالملح والفلفل وجوزة الطيب واتركيه على النار لمدة 5 دقائق.





7. صبي الشوربة في أطباق التقديم وقدميها ساخنة.