عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

60 نائبا بمجلس النواب يطالبون بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل

مجلس النواب
مجلس النواب

وقع 60 نائبا من أعضاء مجلس النواب على طلب تقدم به أحمد فرغلي والنائب ضياء الدين داوود وأحمد سلام، بتعديل قانون التأمين الصحي الشامل ليضم مستشفيات الصدر والحميات للمستشفيات والوحدات التابعة للمنظومة.

وأكد “ فرغلي ” أن هذه المستشفيات تقدم خدمات علاجية و ليست وقائية فقط و هذا ما ظهر واضحاً أثناء جائحة كورونا و لازالت هذه المستشفيات تقدم الخدمات العلاجية، و أوضحت المادة ( 1 ) فى البند ( 6 و 9 ) تعريف الخدمة الوقائية و الخدمة العلاجية و ما يقدم فى مستشفيات الصدر و الحميات تنطبق عليه وفقاً لتعريف الخدمة العلاجية فى البند (9) من ذات المادة .


كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن من يتلقى هذه الخدمات العلاجية هو ممول و مشترك بدفع الإشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون و التى تحول للصرف على المنظومة فهو من مستحقى تلقى الخدمة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى أنها  تعد معظم الأمراض الصدرية ضمن الأمراض العلاجية المزمنة و بعض أمراض الحميات .

كما أوضح أنه  صدر قرار وزيرة الصحة  رقم ( 201) لسنة 2020 بتبعية مستشفيات الحميات من قطاع الشئون الوقائية إلى قطاع الرعاية العلاجية  بوزارة الصحة.


و نص مشروع التعديل علي الأتي:

السيد المستشار حنفى الجبالى  رئيس مجلس النواب 
تحية طيبة و بعد.. 
إعمالاً بنص المادة 122 من الدستور المصرى و المادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب 
    أتقدم لسيادتكم بطلب تعديل أحكام قانون رقم 2 لسنة 2018 
                      قانون التأمتن الصحى الشامل 
تعديل مادتتن    ( المادة 1 من التعريفات بالبند 25  و  المادة 22 )
المادة 1 من التعديل  - المادة ( 1 ) تعريفات  - التعديل بالبند ( 25 ) 
نص المادة بالقانون 
الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.
نص التعديل 


إضافة عبارة " العامة و مستشفيات الصدر " و الحميات بعد كلمة المستشفيات فى البند ( 25 ) من المادة ( 1 ) تعريفات لتصبح المادة الجديدة 


الجهات التابعة لوزارة الصحة: الجهات المقدمة للخدمات الصحية والتابعة لوزارة الصحة بخلاف الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشمل هذه الجهات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمؤسسات العلاجية بالمحافظات المختلفة، والمستشفيات العامة و مستشفيات الصدر و الحميات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة بالمحافظات.

المادة 2 من التعديل  - المادة ( 22 ) 


نص المادة بالقانون 
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها.

 

 

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نص التعديل 


تعديل الفقرة الأولى بالمادة ( 22 ) بإضافة عبارة 
" فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات " بعد عبارة الطب الوقائى و الأنشطة المرتبطة بها  لتصبح المادة الجديدة : 
مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد قانون الإصدار، تؤول لهيئة الرعاية الأصول العلاجية ومنافذ تقديم الخدمة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومنافذ تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة، ما عدا مكاتب الصحة ومنافذ تقديم ورقابة خدمات الطب الوقائي والأنشطة المرتبطة بها فيما عدا مستشفيات الصدر و الحميات.

 

ويجب تأهيل هذه الأصول وفقا لمعايير الجودة والاعتماد خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أعوام من تاريخ دخول المحافظة الواقعة بها المنشأة نطاق تطبيق القانون، وتحل هيئة الرعاية محل الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات المشار إليها قانونا في كل ما لها وما عليها فيما يتعلق بتلك الأصول.

وينقل للعمل بهيئة الرعاية العاملون بكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلي الوظائف المرتبطة بمجال عمل هيئة الرعاية في نطاق المحافظات التي يتم تطبيق القانون بها، وفي جميع الأحوال يحتفظ العاملون المنقولون إلى هيئة الرعاية بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك كله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 

جدير بالذكر أن أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة الصحة اليوم بالجلسة العامة للمجلس.

 

 

 

مجلس النواب أحمد فرغلي ضياء الدين داوود المستشفيات مستشفيات الصدر

ترشيحاتنا

قوات تيجراي تقترب من السيطرة على طريق جيبوتي- أديس أبابا

هل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟.. الافتاء ترد

بعد عامين من الرسم و التجميع .. طالب ثانوى عام يصنيع سيارة ملاكى من الخردة

شيفروليه كورفيت تستعرض قوتها وتاريخها العريق

أمطار غزيرة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن موعد عدم استقرار أحوال الطقس

أخبار الفن| وفاة والد يسرا اللوزي.. أصالة تنهي خلافها مع ميادة الحناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد لـ المسئولين: اتخذوا التدابير.. موجة جديدة غير مستقرة تشمل القاهرة

أحدث ظهور لـ طفلة فيلم "خالتي فرنسا" في سن الـ 28 عاما..صور

طارق شوقي: إلغاء نماذج الإمتحانات بشكل نهائي

انفجار عنيف يهز تل ابيب.. وصافرات الإنذار تدوي في الجنوب.. فيديو

بعد ليلة من الرعب في أسوان.. الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن لدغات العقارب

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 15-11-2021

قبل موقعة الجابون.. كيروش يعلق على استبعاد طارق حامد وبدلاء عبدالله السعيد

وفاة والد الفنانة يسرا اللوزى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد افتتاحها أمس.. 10 صور من مسرحية "فى انتظار بابا"

قبل ساعات من التنفيذ.. هل يعاقب الممتنع عن تلقي لقاح كورونا بالحبس أو الغرامة؟

الفراشة الطائرة.. من هي أول باليرينا مصرية ورئيس لدار الأوبرا ؟

في ذكرى ميلادها.. لبلبة: "الزعيم باسني أكتر من جوزي.. ورفضت عريس بسببه"

فيديو

احترمي نفسك ومتصوريش.. شاهد خناقة حنين حسام وصحفية وتدخل القاضي "فيديو"

علاماته النسيان والعصبية .. الشيخ خالد الجندي يكشف أسرارا عن مس الجن

وزير الشباب يشارك بندوة "الاستثمار فى الرياضة المصرية.. جهود الدولة ورؤية المستقبل"

فتنة زكريا بطرس .. الكنيسة تتبرأ من القمص المشلوح بعد فيديو الإساءة للنبي محمد

المزيد

ساحة رأي

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ