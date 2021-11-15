البابا تواضروس: لا أرغب في إنتاج فيلم عن حياة البابا شنودة

حل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم ضيفا على قناة “اكسترا نيوز ”، أمس الأحد، وأصدر العديد من التصريحات، حيث قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن مصر كانت تغلى في أبريل ٢٠١٣ وتم الاعتداء على الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مضيفا أن اتصلت بفضيلة شيخ الأزهر في يونيو ٢٠١٣ متسائلا عن مستقبل مصر وهذا الغليان.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء الأحد، أن دعيت لاجتماع حضر فيه اشخاص اعرفهم وآخرون لم أكن أعرفهم، والرئيس عبدالفتاح السيسي أدر الاجتماع بطريقة ديمقراطية ووضح أمور لم تكن واضحة لنا، لافتا إلى أن بيان ٣ يونيو هو بيان تحرير مصر.

كما وجه البابا تواضروس الثاني نصيحة لـ الشاب المصري، قائلاً: "فترة الشباب هي أجمل فترة في حياتنا، وأجمل قطاع ممكن أن نخدمه هو قطاع الشباب".

وأردف قداسة : "افتخر إنك انسان مصري وانك مولود على أرض مصر حتى لو الإمكانيات المصرية لسه فيها تطوير سواء كان الاقتصاد أو ضعف من بعض الأشخاص في المجتمع المصري .. وده شيء طبيعي .. المهم إن المجتمع ينظر لكفاءة الإنسان".

واستطرد البابا تواضروس الثاني: "كن انسان شاطر في دراستك وعملك واجتهد .. أنا دائماً بحكي للأولاد عن قصص النجاحات الكبيرة .. مثل شركة سوني .. اللي أسسها بدأ بمتر في مترين تحت بير السلم وحاجات صغيرة لحد ما عمل كيان كبير".

وتابع البابا: "ابتدي واتضرب واكبر واجتهد وهتبقى ناجح وزي الفل .. الزمن بتاعنا ده هو زمن المجتهدين مش زمن الناس اللي عايشة بالفهلوة وتضييع الوقت".

وأتم البابا تواضروس الثاني حديثة قائلاً: "ارجو من كل شبابنا أن احترسوا من الإدمان والمخدرات والكوارث التي تحدث في مستوى العالم .. احترسوا من هذه الفخاخ وابتعدوا عنها بكل مسمياتها لأنها تدمر الإنسان".

وأكد بابا الإسكندرية ، أنه يرحب بفكرة إنتاج فيلم عن حياة البابا شنودة الثالث ولكن ليس الآن، لأن صورة البابا شنودة مازالت حاضرة في الأذهان ولن يستطيع أن يصل إليها أي منتج أو ممثل.

وأشار بابا الإسكندرية ، إلى : “أنا متأكد أن أي فيلم عن حياة البابا شنودة سيقدم الآن سيتم رفض معظمه، ولذلك لا أنصح بإنتاج الفيلم الآن”.

واستكمل بابا الإسكندرية ، أن قرار إلغاء قانون الطوارئ بمثابة شهادة نجاح للوطن والإدارة السياسية المصرية، مؤكدا أن إلغاء قانون الطوارئ رسالة للجميع بأن مصر تعيش حياة طبيعية.

وأوضح أن الرئيس السيسي افتتح كل من كاتدرائية السيد المسيح ومسجد الفتاح العليم تم في نفس الوقت وفي نفس اليوم، وذلك دليل على أهمية المؤسسة الروحية داخل البلاد.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، أنه يرحب بعمل فيلم سينمائي عن حياة البابا شنودة ولكن ليس الآن، لأن صورته مازالت حاضرة في أذهاننا جميعا، لافتة إلي أنه مهما كان مهارة الممثل أو المخرج، لن يستطيع أن يتقمص شخصيته وأي عمل سيتم سنرفض نصفه قبل أن يعرض علينا.

وتابع البابا توا ضروس: “والدي علمني أن أتعامل مع كل شيء بالتفاصيل الشديدة، والدي كان مريض بمرض قرحة المعدة ولم يكن هناك دواء وقتها فعال لعلاجها وعرفت علاجها عندما دخلت كلية الصيدلة.. والدي كان يقرا جريدة الجمهورية يوم الجمعة وكان يعلمني القراءة عن طريق الإذاعة والجورنال”.

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ، إن أنا أحمل لقب بابا الإسكندرية لأنها هي مقر الكرسي الرسولي " وهذا معروف في تاريخ العالم أجمع .

وأضاف البابا تواضروس الثاني ، أن لقب البابا لم يستخدم إلا في الإسكندرية وروما فقط ، وكلمة بابا تعني أب أباء ، مؤكدا أن الإسكندرية هي أول مدينة في أفريقيا تنال إيمان المسيح ، وكلمة أرثوذكس تعني استقامة الرأي والإيمان والعقيدة والسلوك .

كما لفت البابا تواضروس الثاني ، إلى إنه مُحب لكرة القدم، معقباً: "يتابع النجم محمد صلاح وأخباره بشكل دائم"، مشيراً إلى أنه شاب مصري نشأ في قرية مثل باقي القرى التي بها العديد من المهارات والبطولات، معقباً: "الشاطر اللي يكتشفهم".

وأردف البابا تواضروس: "شفت المباراة الأخيرة التي سجل فيها 3 أهداف .. الحقيقة هو لاعب ماهر ومبهر .. ربنا يباركله في رجليه، سواء اليمين أو الشمال، هو يستخدمهم استخدام مبهر".