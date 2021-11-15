حكم الصلاة بعد شرب الخمر .. إن من آفات هذا العصر الحديث هو إنتشار شرب الخمر بكثرة دون الوعي بأنه من كبائر الذنوب وحرمه الله في كتابه العزيز وذلك بقوله «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» ، ومن ثم يجب على كل مسلم معرفة حكم الصلاة بعد شرب الخمر ، وهناك بعض الأحاديث التى تقول انه لا يقبل صلاة من شارب الخمر لمدة 40 يوما فما صحتها وهل من المفترض أن لا يصلى المسلم طوال هذه الفترة وما حكم الصلاة بعد شرب الخمر هذا ما سنستعرضه :

حكم الصلاة بعد شرب الخمر

حكم شرب البيرة والصلاة

ورد سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "هل تجوز صلاة شارب البيرة؟ وهل أنها تنجس الإنسان ٤٠ يوما لا يجوز له صلاة أرجو الرد؟.

رد الشيخ أبو بكر قائلا: نعم يتوب ويستغفر ويصلي، ولا يترك الصلاة أربعين يوما، ومن عقوبات شارب الخمر انه لا تقبل له صلاة أربعين يوما قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا وَإِنْ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

وأضاف أبو بكر: ليس معنى عدم قبول الصلاة أنها غير صحيحة ، أو أنه يترك الصلاة ، بل المعنى أنه لا يثاب عليها ، فتكون فائدته من الصلاة أنه يبرئ ذمته ، ولا يعاقب على تركها .

نهى الله -تعالى- عن قُربان الصلاة للسكران، لِقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ)،[٦] والمقصود عدم القيام إليها واجتنابها، وفي الآية إشارةٌ إلى ترك المُسكرات، حيثُ إن السكران لا يعلم ما يقوله في المسائل العاديّة، فمن باب أولى في العبادة والصلاة والقُرآن.

وذهب أكثرُ المُفسّرين إلى أن المقصود من قول (وأنتم سُكارى)، أي السُّكر وهو شرب الخمر، وهو قول ابن عباس -رضي الله عنه-، فيكون المعنى لا تقربوا مواضع الصلاة في حال السُّكْر، وذلك احتراماً للصلاة وأوقاتها،وكان النهي المقصود الوراد في هذه الآية بحرمة الشرب الذي يوجب السُّكر قبل الصلاة، فنهى الله -تعالى- الصحابة الكرام في بداية تحريم الخمر عن الشرب الذي يقتضي معه السُّكر عند حُضور الصلاة، وإن سكر قبل الصلاة كان منهيّاً عن فعلها، ويجب عليه الإعادة في حال صحوه.

إذا كانت تسكر غيره فيها مادة السكر، فإنه يحرم عليه شربها ولو كانت لا تسكره؛ لأن بعض الناس إذا اعتادها قد لا يسكر، فهي محرمة عليه سكر أو لم يسكر، إذا كانت من شأنها الإسكار لغيره؛ لأنها خمر، فالواجب عليه تركها والحذر منها.

سئل النبي ﷺ قال له رجل: يا رسول الله! إني أصنع الخمر للدواء، قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بدواء ولكنها داء خرجه مسلم في صحيحه، ولكن هذه أوهام يتوهمون أنها تنفعهم، وهذا من تزيين الشيطان، حتى ولو فرضنا أنه قال طبيب، قول النبي مقدم عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز شربها لا للدواء ولا لغير الدواء، ولو قال ألف طبيب: إنها تنفع، لا يجوز شربها لا للتداوي ولا غيره، هي داء عضال ومنكر عظيم ومن كبائر الذنوب وليس لأحد أن يشربها لا للتداوي ولا لغير التداوي، أسكرته أو لم تسكره، إذا كانت من شأنها أن تسكر بغيره، ولكنه بسبب اعتياده لها قد لا تسكره بعض الأحيان هذا لا يحلها له هي حرام عليه مطلقاً، ولو لم تسكره.



صلاته صحيحة إذا كان صلى وهو عاقل قد ذهب عنه السكر يتوضأ ويصلي، أما في حال السكر صلاته غير صحيحة؛ لأنه غير عاقل



هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟، وفيها قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن شارب الخمر لا يجب عليه الاغتسال قبل الصلاة، مشيرًا إلى أن المضمضة هي الواجبة في حالته، وهذه إجابة سؤال هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟، وذلك حيث إن الخمر نجسة ، وشاربها ينجس فمه، لذا إذا كان شارب الخمر على وضوء، فيجب عليه المضمضة وجوبًا وليس سُنة ، ولا يجب عليه الاغتسال.



هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر أم يكفي الوضوء للصلاة؟، وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أنا مبتلى بشرب الخمر، ولكني مواظب على الصلاة هل يجب علي الاغتسال قبل أن أصلي؟»، أنه إذا لم يغب شارب الخمر عن الوعي، أي ليس سكران، فيجب أن يُطهر فمه ولا اغتسال في هذه الحالة، أما الذي يسكر بشدة فحاله كحال النائم يذهب بالعقل، وهنا هل يجب الاغتسال بعد شرب الخمر ففي هذه الحالة أيضًا لا يجب عليه الاغتسال وإنما الوضوء فقط أيضًا، منوهًا بأن ذهاب العقل سواء بمرض أو نوم أو سُكر، لا يوجب الاغتسال ولكن الوضوء فقط.

حكم شرب الخمر مرة واحدة

حكم شرب الخمر مرة واحدة؟ حرمة شرب الخمر حرام شرعًا، ودليل حرمتها قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» [المائدة: 90].وقال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن هناك أمورا زمنية تختلف باختلاف الزمان، وهناك أمور مطلقة لا تختلف باختلاف الزمان، بعض الناس لا يعرف هذه الحقيقة.وأوضح «جمعة» خلال برنامج «مع الناس»، أنه يُدرس في الأزهر أن هناك اختلافا للزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وأنه باختلاف تلك الجهات يختلف الحُكم، حيث إنه مبني على أن يكون هناك تكييف للواقعة بعد تصويرها، ثم معرفة الحكم والإفتاء.

وأضاف أن معرفة الحُكم هي مرحلة تختلف عن مرحلة الإفتاء، بمعنى أن الخمر حرام على الإطلاق، حتى بالنسبة للمضطر، إلا أنه في حالة الاضطرار تكون حرام ولكن منزوعة الإثم.

كفارة شرب الخمر

قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شرب الخمر حرام بإجماع المسلمين، وفي تحريم الخمر أدلة كثير في الكتاب والسنة وآثار الصحابة وإجماع المسلمين، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»، وفي السنّة ورد أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد «لعن في الخمر كلّ من شاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه».

وأوضح أن مقولة شرب الخمر يُنجس الفم 40 يومًا لا يوجد دليل على ذلك وليست صحيحة، لكن كل من يخطأ عليه المسارعة بالتوبة، واتبع السيئة الحسنة تمحها ، بادر بالتوبة والاستغفار .

حكم الصلاة وراء شارب الخمر

إمامة شارب الخمر حالة سكره لا تصح بحال، وأما إمامته في حالة صحوه فاختلف العلماء في حكمها: هل هي صحيحة مع الكراهة؟ أم غير صحيحة مطلقاً؟.

وذهب إلى القول الأول الجمهور، وذهب إلى الثاني الحنابلة، ولا شك أن الأولى عدم الصلاة خلفه إن أمكن ذلك، فإن كان عدم الصلاة خلفه سيؤدي إلى مفسدة أكبر، فصلي خلفه وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى،

حكم الشرع في الزواج من شارب الخمر

أجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن شرب الخمر من أكبر الكبائر ووصفها العلماء بأنها أم الخبائث.



وأضاف جمعة، فى فيديو له، ردا على سائلة "تقدم لى شاب محترم ولكنه يشرب الخمر فى المناسبات .. فهل أوافق؟ أن على السائلة أن تقرر فى نفسها أن هذا الشاب يرتكب أم الكبائر وأنه يتنجس بالنجاسات، ونصحها ألا تقبله.



وأشار إلى أن الشرع لا يجعل المعصية سببا فى بطلان الزواج، منوها أنها لو راغبة فى الزواج منه فعليها أن تقدم له النصح والدعم لترك هذه النجاسات.



وفي سياق، قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم شرب الخمر للتداوي، إنه لا يباح ولا يجوز شرب الخمر للتداوي من مرض معين، وليس فيها شفاء، بل إنها مدمرة لجسم الإنسان.

وأضاف امين الفتوى، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم قال "إنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَ أُمَّتِي فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهَا"، والذي يريد أن يشرب الخمر من أجل إنزال الحصوات عليه أن يلجأ للطبيب.

وأكد أن الطبيب لديه من البدائل ما يمكن من خلاله إنزال هذه الحصوات، لكن شرب الخمر لا يجوز لمثل هذه الأشياء.