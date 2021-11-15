أستاذ إسباني يؤكد ممارسة بعض الأطياف السياسية لـ"الإسلاموفوبيا".. ومرصد الأزهر يعلق

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، تداعيات ظاهرة الإسلاموفوبيا على المسلمين في المجتمعات الغربية، والتصريحات التي أدلى بها دانيال خيل بن أمية Daniel Gil-Benumeya، أستاذ الدراسات العربية والإسلامية بجامعة كومبلوتنسي في مدريد، والتي أكد فيها أن أغلب الأطياف السياسية باتت تمارس شكلًا من أشكال الإسلاموفوبيا عبر البروتوكولات التي توضع لمواجهة التطرف والتي قد تنتهك بعض حقوق المسلمين.

وأوضح "بن أمية" أن هناك تمييزًا دينيًا ضد المسلمين من الناحية العملية، وضرب مثالًا على ذلك بإشكالية دفن المسلمين في إسبانيا وفقًا للشعائر الإسلامية، وبناء المساجد، وتدريس مادة التربية الدينية الإسلامية.

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ورغم الجهود التي تبذلها الحكومة الإسبانية لسن قوانين ولوائح من شأنها منح الجالية المسلمة حقوقها، إلا أن مرصد الأزهر يؤكد أهمية تفعيل تلك القوانين على أرض الواقع؛ ليساهم المسلمين بشكل فعال في مجتمعاتهم الغربية.

كما يطالب المرصد بمراعاة حقوق المسلمين في التنعم بحياة آمنة وهادئة دون تضييق إثر الإجراءات المتبعة لمكافحة التطرف والإرهاب.