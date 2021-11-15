دون علاج.. 6 وصفات تفتت حصوات الكلى

حصوات الكلى هي قطعة صلبة من مادة تتشكل في الكلية، يمكن أن تتعطل الحصى لأنها تترك الكلى، وقد تكون حصوات الكلى بحجم الرمل أو الحصى ، بحجم اللؤلؤ ، أو حتى أكبر، يمكن للحجر أن يمنع تدفق البول ويسبب ألماً شديداً، قد تنفصل الحصاة أيضًا وتنتقل عبر المسالك البولية حتى تخرج من جسمك دون التسبب في الكثير من الألم.

أطعمة تفتت حصوات الكلى

1- اشرب الكثير من السوائل ، وخاصة الماء.

2- قلل من تناول الملح، غالبًا ما يكون الطعام الصيني والمكسيكي وعصير الطماطم والأطعمة المعلبة العادية والأطعمة المصنعة غنية بالملح، ابحث عن المنتجات قليلة الملح أو غير المملحة.

3- تناول حصتين أو ثلاث حصص يوميًا من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الكالسيوم ، مثل الحليب والجبن والزبادي والمحار والتوفو.

4- تناول الليمون أو البرتقال ، أو اشرب عصير الليمون الطازج، السيترات في هذه الأطعمة تمنع تكون الحصوات.

5- قلل من كمية البروتين التي تتناولها، اختر اللحوم الخالية من الدهون.

6- تناول نظامًا غذائيًا قليل الدسم.

7- لا تتناول المزيد من الكالسيوم أو فيتامين (د) ، إلا إذا أوصى به مقدم الخدمة الذي يعالج حصوات الكلى.

8- احترس من مضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم الإضافي.

9- الزبادي مليء بالبروتين ، وهي مادة مغذية مطلوبة بشدة لمرضى غسيل الكلى، كما أنها مصدر جيد للكالسيوم وفيتامين D، وعلى الرغم من ارتفاع في البوتاسيوم و الفوسفور ، قد يوصي خبراء التغذية التي تحد من نسبة 4 اوقية (الاونصة) إذا كنت تتبع أدنى مستوى البوتاسيوم، وانخفاض الفوسفور النظام الغذائي الكلى ، تحدث مع اختصاصي التغذية حول إضافة الزبادي إلى خطة وجباتك.