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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لهذه الأسباب.. جوجل تلغي إطلاق هاتفها القابل للطي Pixel Fold

جوجل تلغي إطلاق هاتفها
جوجل تلغي إطلاق هاتفها القابل للطي Pixel Fold

كشفت تقارير أن شركة جوجل الأمريكية قد تلغي إطلاق هاتف Pixel Fold القابل للطي هذا العام، مع احتمالية إطلاقه العام المقبل، وذلك بسبب النقص العالمى للرقائق وأشباه الموصلات وكذلك القيود اللوجستية التى تؤثر على شركات التكنولوجيا.          

 

وبحسب موقع Android Authority فإن عدد من المحللين قالوا إن شركة جوجل أبلغت مورديها بإلغاء جميع طلبات المواد التي تحتاجها لصناعة هاتف Pixel Fold القابل للطي . 

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وفقا للموقع فإن هناك سببين رئيسيين وراء هذا القرار، الأول هو أن جوجل ربما كانت قلقة بشأن عدم قدرة الطراز القابل للطي على المنافسة بدرجة كافية، حيث تهيمن شركة سامسونج الكورية الجنوبية على سوق الأجهزة القابلة للطي الآن ، لذلك لكي تنافس جوجل ، ستحتاج إلى تقديم شيء أفضل أو أقل تكلفة،و من المحتمل أن جوجل قد لا تتمكن من معرفة كيفية القيام بذلك.

 

أما بالسبب الثاني لعدم إنتاج Pixel Fold هو النقص العالمي المستمر في الرقائق وأشباه الموصلات الذى أدى لصعوبة الاحتفاظ بأبسط الهواتف وإكمال عمليات الإنتاج، وهو الامر الذى أثر على معظم شركات الهواتف الذكية والتكنولوجيا بشكل عام .  


وحسب  تقارير سابقة فإن أزمة نقص الرقائق وأشباه الموصلات التي تضرب شركات التكنولوجيا ستستمر حتى النصف الثاني من العام القادم  2022 ، الأمر الذى يؤثر بشكل كبير على أكبر شركات الهواتف الذكية مثل آبل وسامسونج وشاومي، كما سيؤدى لارتفاع كبير في الأسعار.


وكانت شركة آبل تتعامل مع نقص الرقائق خلال الأرباع العديدة الماضية ، لكنها بدأت فقط في التأثير بشكل كبير عليها في الربع الأخير من العام الحالى، كما أثر النقص المتعلق بقيود الإنتاج الذى نتج عن أزمة الصحة إلى نقص كبير في معروض آبل كلفها 6 مليارات دولار .

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لهذه الأسباب.. جوجل تلغي إطلاق هاتفها القابل للطي Pixel Fold

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