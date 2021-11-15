نشرة أخبار العالم.. بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إثر انفجار ليفربول.. اختراق موقع مفوضية الانتخابات الليبية بسبب سيف القذافي.. وأمير قطر يوجه رسالة للرئيس السيسي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي بعد انفجار ليفربول

أعلنت بريطانيا رفع مستوى التهديد الإرهابي إلى مستوى بالغ الخطورة بعد انفجار سيارة بمدينة ليفربول يوم أمس الأحد.

الشرطة البريطانية : انفجار ليفربول "حادث إرهابي"

أعلنت الشرطة البريطانية، أن الانفجار الذي وقع أمام مستشفى في ليفربول كان "حادثا إرهابيا"، مؤكدة أن "الدافع غير واضح".

شاهد.. لحظة انفجار سيارة في ليفربول

سجلت كاميرات المراقبة في مدينة ليفربول لحظة انفجار سيارة أجرة قرب مستشفى نسائي وسط المدينة.

عربي .. الكشف عن جنسية منفذ هجوم ليفربول الإرهابي

كشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية هوية المشتبه به منفذ تفجير سيارة مفخخة خارج مستشفى بمدينة ليفربول، والذي قتل خلال الحادث.

ليبيا.. مفوضية الانتخابات تكشف حقيقة رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة

تعرض موقع المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، للاختراق ونشر الهاكرز خبرا حول رفض ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة.

رغد صدام حسين توجه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي

وجهت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين رسالة إلى سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

مصادر: عقيلة صالح يقدم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا خلال يومين

كشفت مصادر ليبية عن أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، يستعد لتقديم أوراق ترشحه لرئاسة ليبيا خلال يومين.

أزمة طالبي اللجوء تتصاعد.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات على بيلاروسيا

وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات لتشمل شركات الطيران ووكلاء السفر والأفراد الذين يُعتقد أنهم يساعدون المهاجرين على العبور بشكل غير قانوني إلى أوروبا، و يُزعم أن أزمة المهاجرين جزء من "هجوم" يشنه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وفق ما ذكرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور.

مواجهة عسكرية في خليج عمان بين مروحية إيرانية وسفينة حربية أمريكية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الاثنين، إن مروحية تابعة للبحرية الإيرانية اقتربت من سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عمان ودارت حولها ثلاث مرات في حادث انتهى دون أن يؤثر على العمليات الأمريكية.

أمريكا تتهم روسيا بتنفيذ هجمات صاروخية ضدها

اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، روسيا بتنفيذ هجمات صاروخية مضادة للأقمار الصناعية في الفضاء، ضد أحد الأقمار الأمريكية ما تسبب في وجود حطام.

دولة تدشن سفارة لها في عالم ميتافيرس

أعلنت شركة ديسنترالاند، اليوم الإثنين، أن جزيرة باربادوس في طريقها لتصبح أول دولة في العالم تفتح سفارة في عالم ميتافيرس الافتراضي.

خلال اعتماد السفير الجديد.. أمير قطر يوجه رسالة للرئيس السيسي

قدم عمرو الشربيني سفير مصر في قطر اليوم الاثنين، أوراق اعتماده إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثان أمير دولة قطر.

تصريح جديد لـ جورج قرداحي حول الأزمة مع السعودية

قال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي إنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، في أحدث تصريحاته على الأزمة بين لبنان والسعودية ودول الخليج.