تفاصيل عرض الدحيل القطري الخيالي لـ علي معلول قبل التجديد للأهلي

أكد ميدو حُزين، وكيل اللاعبين، إن كان هناك مفاوضات بين الدحيل القطري وعلي معلول لاعب النادي الأهلي خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النادي القطري لديه رغبة كبيرة في ضم معلول.

وقال حُزين في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "علي معلول رفض عرض مالي خيالي من الدحيل القطري، وفضل التجديد للنادي الأهلي بمبلغ أقل".

في سياق آخر وجه التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب نادي الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، صدمة لجماهير القلعة البيضاء قبل استئناف مباريات الدوري الممتاز .

وقال محمد شبانة عبر برنامجه " بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية "etc": رفض التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي التنازل عن قضيته ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.



وأضاف أن فرجاني لا زال على تواصل مع بعض لاعبي الزمالك حتى الآن رغم رحيله عن الفريق، وأكد لهم أنه لن يتنازل عن قضيته ضد النادي، ويتمسك بالحصول على مستحقاته المتأخرة التي تقترب من مليون دولار.

وتابع: فرجاني أكد للاعبي الزمالك أن تلك المستحقات خاصة بالـ3 مواسم التي لعب فيها للنادي ويرفض تمامًا التنازل عنها.