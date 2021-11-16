محافظ الشرقية: رئيس الوحدة المحلية ترمومتر قياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن أداء رئيس الوحدة المحلية يُعد ترمومتر لقياس مدي رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة لهم جاء ذلك خلال لقائه الدوري مع رؤساء ونواب وسكرتيري مراكز ومدن ( الحسينية – فاقوس – صان الحجر – منشأه أبو عمر ) ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات التابعة لهم ، وكذلك مديري إدارات ( المتابعة الميدانية – التخطيط العمراني – الشؤون القانونية - الإدارة الهندسية – المتغيرات المكانية – الأملاك – الحسابات – نظم المعلومات والتحول الرقمي – المراكز التكنولوجية ) بالديوان العام ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

وقال المحافظ أن رئيس الوحدة هو ممثلاً للمحافظ ويُعد المسؤول الأول عن متابعة كافة الخدمات المؤداة للمواطنين بنطاق وحدته المحلية ولن أسمح أن يكون دون المستوى ، مؤكداً على ضرورة التواجد بالشارع والتعرف علي احتياجات المواطنين ومتابعه كافة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في نطاق وحدته وكذلك المتابعة الدائمه والمستمرة لسير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وخلال اللقاء طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن بعقد لقاءات دورية مع رؤساء الوحدات المحلية القروية لإطلاعهم على الموضوعات التي يتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة ، وكذا إعلامهم بكافة التوجيهات الصادرة خلال اجتماعات قيادات المحافظة معهم وذلك لتحسين مستوي الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما نوه المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفي تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء ومنح نموذج ١٠ المؤقت للمخالفين طبقاً للقانون وعقد لقاءات معهم لتشجيعهم على المضي قدما نحو استكمال إجراءات التقنين والاستفادة من حزمه التيسيرات التي قدمتها المحافظة في هذه الملفات الهامه للدخول تحت مظلة الدولة والقانون.

وخلال اللقاء أكد محافظ الشرقية على ضرورة التعامل بفاعليه مع منظومة المتغيرات المكانية والتعامل مع حالات الرصد لكل متغير يومي والرد خلال ٢٤ ساعه وكذلك استكمال العمل بمنظومة المتغيرات المكانية ( الورقي) لافتاً إلي أنه لن يسمح بأي تقاعس في التعامل مع هذا الملف الهام باعتباره الأداة الفاعلة لرصد أي حالات للبناء العشوائي أو التعدي على الأرض الزراعية.

واختتم محافظ الشرقية لقائه بالتأكيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولاً بأول وعدم السماح بانتشار الباعة الجائلين بالشارع أو تعدي أصحاب المحال التجارية على حرم الرصيف والمخصص لعبور المشاة وحصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة ورفع المخالف منها واتخاذ ما يلزم حيال صاحبها حفاظاً على المال العام والوجه الجمالي والحضاري للمدن والقرى ، قائلا أن حجم العمل والمسؤولية كبير يتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل علي مدار الـ ٢٤ ساعه ، وبذل المزيد من الجهد والعمل لتحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.