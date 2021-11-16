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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل الطرق لتحميل لعبة ببجى PUBG New State على هاتفك الأندرويد

أفضل الطرق لتحميل
أفضل الطرق لتحميل لعبة ببجى PUBG New State

بدأ التسجيل في لعبة PUBG New State ببجى نيو ستيت منذ فبراير الماضي، ولكن مطوري اللعبة قاموا بإتاحتها أخيرا للمستخدمين على متجر تطبيقات جوجل Google Play بشكل رسمى، الأمر الذى يعنى إتاحتها لمستخدمى أندرويد .

وبحسب موقع Sportskeeda فإنه يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد تحميل لعبة PUBG New State من خلال متجر جوجل للتطبيقات Google Play أو استخدام ملفات APK وOBB، حيث يفضل معظم المستخدمين الخيار الأول لأنه أكثر موثوقية.

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تعتبر لعبة PUBG New State وهي متاحة الآن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، كما يمكن للاعبين تحميل أحدث عروض Krafton على هاتفك الأندرويد وتجربة جميع الإضافات الفريدة، بما في ذلك Troi Map وErangel 2051.


الخطوة الأولى: 

 يجب على اللاعبين أولاً تشغيل تطبيق متجر Google Play على هواتفهم واستخدام شريط البحث للبحث عن لعبة PUBG New State.

كما يمكنك أيضًا استخدام هذا الرابط للانتقال مباشرةً إلى صفحة PUBG New State في متجر Play.


الخطوة الثانية:  

يجب الضغط على زر "تثبيت" اللعبة.

ويجب التذكير بأن حجم لعبة PUBG New State حوالى  1.44 جيجابايت على متجر Google Play، حيث يجب أن يكون لديك مساحة كافية على هاتفك قبل بدء التحميل.


الخطوة الثالثة:  

بعد تثبيت اللعبة بالكامل على الهاتف، يمكن للاعبين فتح التطبيق وإنشاء حساباتهم.

وإذا قمت بالتسجيل المسبق في لعبة PUBG New State ستحصل على مظهر دائم حصري للمركبة مجانا.

 

لعبة ببجى لعبة PUBG New State تحميل PUBG New State هواتف اندرويد متجر تطبيقات جوجل Google Play

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