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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تسيطر على حريق بأحد المطاعم في أسوان

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق باحد مطاعم أسوان

إندلع اليوم حريق فى أحد مطاعم المأكولات بمدينة إدفو شمال أسوان، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بمركز إدفو التابع للمحافظة، بنشوب حريق في أحد محال المأكولات وامتدت النيران حتى سوبر ماركت مجاور له، وعلى الفور توجهت تم الدفع بسيارتين الإطفاء حيث نجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق قبل أن يمتد إلى المناطق المجاورة، وتبين عدم وجود أي خسائر في الأرواح البشرية، وجارٍ حصر الخسائر الواقعة عليهم.

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وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر تحرياتها لمعرفة الأسباب وراء الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

وكان قد شهد اليوم الثلاثاء الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الإجتماع التحضري لإنتخابات إتحادات الطلاب بالجامعة والتي سوف تعقد خلال الفترة من ١٨ نوفمبر حتي 2 ديسمبر القادم 2021 وذلك بحضور اللجنة العليا لإنتخابات وفقاً للجدول الزمني المعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وأكد الدكتور أيمن عثمان بأن الجامعة ستقوم بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية في إطار الشفافية وإتاحة الفرصة كاملة للمشاركة الطلابية ، وحرصاً علي نزاهة سير العملية الإنتخابية بالجامعة للعام الدراسي2021/2022.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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