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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مضادات الاكتئاب وخطر الوفاة بكورونا.. بحث يكشف أفضل الأطعمة والمشروبات لصحتك.. فيتامين يحميك من الزهايمر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونقوم بالتطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، وسوف نقوم بعرض أبرزها.

 

نشرة المرأة والصحة 

 

علاج حكة الجسم عند النوم.. وأبرز أسبابه
 

يمكن علاج حكة الجسم عند النوم، والتي تسمى الحكة الليلية ، وهي حكة شديدة يمكنها تعطيل النوم بانتظام، ويمكن أن يتراوح سبب حدوث حكة الجسم عند النوم لعدة أسباب طبيعية، وبدون معرفة هذه الأسباب قد يشعر المصاب بحكة الجسم عند النوم والأرق، ومخاطر صحية أخرى مترتبة عليها .
 

علاج الكحة الجافة الشديدة للاطفال والمستمرة
 

يعد علاج الكحة الجافة الشديدة للاطفال جزءًا مهمًا من نظام الدفاع بجسمه، حيث يساعد على تخليص الجسم من الميكروبات والمواد المهيجة التي قد تكون ضارة، ويأتي الكحة عند الأطفال بعدة أنواع ، بما في ذلك الرطب والجاف. ينتج عن السعال الرطب البلغم أو المخاط، أما السعال الجاف فلا ينتج عنه البلغم، ويمكن أن تسبب أشياء كثيرة الكحة الجافة الشديدة عند الأطفال كـ نزلات البرد .

 

دراسة: قضاء الآباء وقت أطول مع أطفالهم يغير من بنيتهم الدماغية
 

دور الآباء مهم للغاية في تربية أبنائهم، وتؤثر على نفسيتهم.. كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون  من جامعة إسيكس، أن الآباء الذين يقضون وقتًا أطول مع أطفالهم لديهم بنية دماغية مختلفة عن الآباء الأقل مشاركة مع أطفالهم .

 

دراسة: تناول مرضى فيروس كورونا مضادات الاكتئاب يقلل من تعرضهم للوفاة
 

يبحث الكثير من العلماء عن أدوية وعلاجات تقلل من وفيات فيروس كورونا.. وتوصلت دراسة علمية أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، إلى أن مضادات الاكتئاب يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب عدوى فيروس كورونا كوفيد بنسبة 30%.

 

أبرزها للقلب.. تعرف على فوائد العدس الصحية
 

يعد العدس من أهم الأطعمة الشتوية التي اعتاد المصريون تناولها خلال فترات الطقس البارد.. ولكن ما هى فوائد هذه الأكلة الصحية؟.

 

بالتزامن مع مبادرة الصحة.. هذه الأمراض تعالجها بلازما الدم
 

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مشتقات البلازما تكون جزءا من علاج أورام الدم على حسب نوع الورم، لذلك يجب التبرع لشفاء أصحاب الأمراض.

 

دراسة تنصح بتناول هذا الفيتامين.. يحميك من الزهايمر
 

مرض الزهايمر هو اضطراب عصبي تقدمي يعمل على تحييد خلايا المخ وإضعاف وظائف المخ والتأثير على الذاكرة.

 

النوع الأول والثاني.. كيف يمكن تجنب الإصابة بمرض السكري ؟

 

يعتبر مرض السكري هو خلل في الجسم يتسبب في عجز استخدام الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، ويمد الجلوكوز الخلايا بالطاقة لكي تكون منها العضلات والأنسجة، بالإضافة إلى أنها مصدر مهم للطاقة في خلايا المخ.

 

ماذا يأكل مريض حصى الكلى ؟.. هذه المشروبات ممنوعة عنه
 

يتساءل البعض ماذا يأكل مريض حصى الكلى؛ حيث تؤدى بعض عاداتنا الغذائية غير الصحيحة فى مشكلات صحية للكلى، والتى تعتبر مصفاة الجسم وجهاز تنقية الدم من السموم.

 

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة مضادات الاكتئاب وخطر الوفاة بكورونا.. تفاصيل
 

 كشفت دراسة جديدة أعدها فريق من جامعتي كاليفورنيا سان فرانسيسكو وستانفورد، أن استخدام مضادات الاكتئاب يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لدى المصابين بعدوى كورونا "كوفيد-19".

 

تخلص من انتفاخ القولون نهائيا بـ 20 طريقة
 

يعد انتفاخ القولون من أكثر المشكلات الشائعة بين البشر، ويسبب الكثير من الألم ويجعل البطن ينتفخ ويتمدد للأمام ويجعل مظهر الإنسان أسوأ ولا يستطيع تناول الطعام والشراب بحرية بسبب انتفاخ القولون الذي يملأ الجسم بالغازات.

 

أبرزها الفشار والشيكولاتة.. دراسة جديدة تكشف أفضل الأطعمة والمشروبات لصحتك
 

يعتبر الغذاء والأطعمة التي نتناولها هي الطريقة الأسهل للحفاظ على الصحة.. وقام فريق من الباحثين في كلية فريدمان لعلوم وسياسات التغذية بجامعة تافتس في بوسطن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بعمل بحث دراسي يصنف أفضل أنواع المأكولات والمشروبات المفيدة للصحة.

 

هل تناول الموز على معدة فارغة أمر صحي؟
 

يشاع في الكثير من الثقافات أن وجبة الفطور يجب أن تكون ملكية لأن الجسم سيكون بحاجة إلى ما يكفي من الطاقة خلال النهار، غير أن الكثيرين لا يأكلون كثيرا في الصباح إما لغياب الشهية، أو بسبب ضيق الوقت وبدلا من ذلك يلجأ البعض إلى الموز لتفادي الخروج للعمل على معدة فارغة.

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