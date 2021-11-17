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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد هونج تشي E-HS9 الكهربائية ذات الدفع الرباعي كأفخم SUV صينية

سيارة هونج تشي E-HS9
سيارة هونج تشي E-HS9 الكهربائية

في ظل التقدم الهائل الذي شهدته صناعة السيارت الكهربائية في السنوات القليلة الماضية و من بينها الشركات الصينية ، و التي سارت على نفس النهج بهدف الحد من ظاهرة تلوث المناخ ، المتسبب الرئيسي في تأكل طبقة الأوزون ، و أرتفاع درجة حرارة الأرض في ظاهرة عالمية جديدة غير مسبوقة منذ بداية الثورة الصناعية في شمال اوروبا و أنتقالها الى جنوب شرق آسيا بل و تخطتها .

و تعتبر سيارة هونج تشي E-HS9 الكهربائية الصينية واحده من أفخم السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات في هذه الفئة داخل الصين ، بسبب توفرها على مقصورة مريحة و توفيرها لتجربة قيادة ممتعة و فاخرة الى جانب تصميمها الخارجي الذي يحمل طابعاً عدوانياً مثيراً .

تأتي هونج تشي E-HS9 بفئتين ، الفئة الأولى تستمد قوتها الميكانيكية من محرك بقوة 430 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الى 600 نيوتن/متر ، بينما الفئة الثانية و هي الفئة الرئيسية تستمد قوتها محرك يولدة تصل الى 543 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر .

و تتوفر الفئة الأولى على حزمة بطارية بسعة 84 كيلووات في الساعة بينما الفئة الثانية تتوفر على حزمة بطارية بسعة 99 كيلو وات في الساعة و يبلغ طول هيكل السيارة من الخارج 205.1 بوصة أي أنها أطول من السيارة الشهيرة BMW X7 بمقدار 2.3 بوصة .

و من الداخل حصلت هونج تشي E-HS9 على مقصورة داخلية أنيقة و مريحة بسبب أحتوائها على كساء فاخر من جلد بورجوندي اللامع ، مع عده تلقيمات خشبية و زخارف مميزة و مثيرة للأهتمام ، بالأضافة لأربعة شاشات تعمل باللمس بقياس 16.2 بوصة تنقسم لشاشة ترفيهية و شاشة وسائط متعددة و شاشة للتحكم بالمناخ و شاشة عدادات رقمية.

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