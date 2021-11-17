ميدو: حسام البدري السبب في ابتعاد مصر عن التصنيف الأول

أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني اختار عدم خوض مباريات ودية دولية في معسكرين دوليين مختلفين وهو ما أدى للابتعاد الفراعنة عن التصنيف الأول.

ويتواجد منتخب مصر في التصنيف الثاني بالدور الأخير من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، رفقة مالي والكونغو الديمقراطية والكاميرون وغانا.

ومن المنتظر أن يواجه أحد منتخبات الجزائر أو نيجيريا أو تونس أو المغرب أو السنغال.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إن تراجع التصنيف الدولي للمنتخب الوطني سببه الرئيسي رفض حسام البدري بشكل معلن عدم إقامة أي مباريات ودية وإلغاء معسكر المنتخب في فترتين توقف دولي.

وأشار إلى أن المنتخب دفع ثمن قرار البدري الذي أعلن وقتها أن إلغاء المعسكر جاء بسبب إراحة لاعبي الأهلي لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزا باهتا، على حساب ضيفه الجابون بنتيجة 2-1، أمس، الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.