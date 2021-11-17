السجن المشدد 3 سنوات لشخص قتل والدته بسبب انتشار فيديو جنسي لها بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط شخص بالسجن المشدد 3 سنوات لقتل والدته بعد انتشار فيديو علاقة جنسية بينها وبين أحد الأشخاص بمركز أبنوب في أسيوط.

تعود وقائع القضية رقم 13876 لسنة 2016 جنايات مركز أبنوب إلى انتشار فيديو لعلاقة جنسية بين المجني عليها وتدعى " رجاء . ع . ع " وشخص مجهول قام بتصويره لهما أثناء العلاقة ونشره بين الشباب بمركز أبنوب مما أثار غضب نجلها " علاء . ن . م " المتهم وقام بمواجهة والدته " المجني عليها " وأقرت بارتكاب هذا الفعل معلل ذلك بأن هذا الشخص يتزوج منها ولم تثبت ذلك بوثيقة الزواج مما ألقي في نفس نجلها بالخزي والعار وسخر له الشيطان في نفسه أن يتخلص منها انتقاما لشرفه .

وأعد المتهم خطة بمساعدة آخرين للتخلص من والدته وغسل عاره على حد وصفه وظل المتهم بمساعدة آخرين في تدبير وسيلة للتخلص من المجني عليها حتى أن استقر أن يتخلص منها بوضع سم لها في الشراب وعقد النية وبدأ في تنفيذ مخططه وقام المتهم بالذهاب إلى والدته في غرفتها ومكث معها بعض الوقت ودار بينهما حول مقطع الفيديو المنتشر وعقب ذلك قام باستدراجها إلى الطابق الثاني من المنزل وجاء بكوب من الماء ووضع به ماده سامة " مبيد حشري " وقام بإجبار والدته على تناوله حتى أن تأكد من مفارقتها للحياة .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين محمد مختار الاحمداوي و عماد فؤاد بشاي وأمانة سر خميس محمود .