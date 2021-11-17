في اليوم العالمي لـ الطلاب.. أكلات تساعد على التركيز

يحتفي العالم يوم 17 نوفمبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ الطلاب.

ويحرص العديد من الطلاب على تناول الأطعمة التي تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة.

كما تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا في الحفاظ على صحة عقلك ويمكنها تحسين مهام عقلية معينة، مثل الذاكرة والتركيز لـ الطلاب.

أبرز الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز

1- الأسماك الدهنية من أكثر الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز، فهي مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي بنية أساسية في بناء الدماغ، كما تلعب أوميجا 3 دورًا في شحن الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية، فضلاً عن حماية عقلك من التدهور المعرفي.

2- يمكن أن تساعد القهوة في تعزيز اليقظة والمزاج، كما قد توفر أيضًا بعض الحماية من مرض الزهايمر، وذلك بفضل محتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة.

3- يحتوي الكركم ومركبته النشطة الكركمين على فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد الدماغ، وقد يقلل من أعراض الاكتئاب ومرض الزهايمر.

4- يحتوي البروكلي على عدد من المركبات التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، بما في ذلك فيتامين ك.

5- تحتوي المكسرات على مجموعة من العناصر الغذائية المعززة للدماغ، بما في ذلك فيتامين E والدهون الصحية والمركبات النباتية.

المصدر: healthline