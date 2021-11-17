عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لـ الطلاب.. أكلات تساعد على التركيز

اليوم العالمي للطلاب
اليوم العالمي للطلاب

يحتفي العالم يوم 17 نوفمبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ الطلاب.

ويحرص العديد من الطلاب على تناول الأطعمة التي تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة.

كما تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا في الحفاظ على صحة عقلك ويمكنها تحسين مهام عقلية معينة، مثل الذاكرة والتركيز لـ الطلاب.

 

في يوم الطلاب الدولي.. 11 نصيحة تضمن لك تفوقك الدراسي

نشرة المرأة.. أكلات تزيد هرمون السعادة.. علاج يوقف رشح الأنف بالأعشاب لجميع الأعمار

 

أبرز الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز

1- الأسماك الدهنية من أكثر الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز، فهي مصدر غني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي بنية أساسية في بناء الدماغ، كما تلعب أوميجا 3 دورًا في شحن الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية، فضلاً عن حماية عقلك من التدهور المعرفي.

2- يمكن أن تساعد القهوة في تعزيز اليقظة والمزاج، كما قد توفر أيضًا بعض الحماية من مرض الزهايمر، وذلك بفضل محتواه من الكافيين ومضادات الأكسدة.

3- يحتوي الكركم ومركبته النشطة الكركمين على فوائد قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يساعد الدماغ، وقد يقلل من أعراض الاكتئاب ومرض الزهايمر.

4- يحتوي البروكلي على عدد من المركبات التي لها تأثيرات قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، بما في ذلك فيتامين ك.

5- تحتوي المكسرات على مجموعة من العناصر الغذائية المعززة للدماغ، بما في ذلك فيتامين E والدهون الصحية والمركبات النباتية.

المصدر: healthline

الطلاب الأطعمة التي تساعد الطلاب على التركيز اليوم العالمي للطلاب اكلات لمنع الزهايمر اخبار الصحة

ترشيحاتنا

بعد اجتماع بايدن- شي..محلل سياسي: الولايات المتحدة والصين لا تزالان تواجهان اختلافات "شديدة الحدة"

وزيرة الهجرة ومحافظ الدقهلية يتفقدان القافلة الطبية "نور حياة" لصالح أهالي بساط كريم الدين

العقيقة .. علي جمعة يكشف أفضل طريقة لتقسيمها وحكم تأخيرها لسنوات

في ذكرى استشهاده.. قضية التخابر | كشفها الشهيد محمد مبروك وكان شاهدا عليها

مدافع جزائري عن ذكريات مواجهة ١٩٨٩: منتخب مصر كان أقوى منا بكثير

ما الحل مع الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة والديها؟ .. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

القضاء الإداري يقضي بإدراج عضو مستبعد ضمن المرشحين بانتخابات النادي الأهلي

مبروك عطية يرد بقوة على سخرية زكريا بطرس من آية بالقرآن.. فيديو

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

أوامر ليفربول.. الكشف عن سبب خروج محمد صلاح وسط حراسة خاصة

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

6 نجوم مهددين بالغياب عن منتخب مصر فى إياب مواجهة الحسم للمونديال

شوبير يعلن موقف الأهلي النهائي من إعارة كهربا وديانج وطاهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

ثانى أقدم أثر إسلامي وعلاقته بالاحتفالات.. مالا تعرفه عن مقياس النيل

مش من الدين .. قصة الملابس السوداء في الحداد على الموتى |نوستالجيا

بعد ساعة أبو هشيمة.. إطلالات المشاهير بملايين الدولارات.. تعرف على أبرزهم

فيديو

راجل ولا ست .. كل ما تريد معرفته عن حارسة مرمي إيران المثيرة للجدل

فيديوجراف.. حبها أعمى وغفرت الخيانة.. أسرار في حياة سمية الألفي

فيديوجراف.. أخفاهما في ثلاجة المنزل.. رجل يحتفظ بجثتي والديه لسبب غريب

إحنا بنصلي على النبي.. مسيحي يرد على ادعاءات زكريا بطرس

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ