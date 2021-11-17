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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب حكم القمة.. قرار عاجل من رئيس رابطة الأندية بشأن حكام الدوري

احمد دياب
احمد دياب

أكد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بأحد فنادق القاهرة،  منع الحكام من الإدلاء بتصريحات صحفية للجهات الإعلامية بعد انتهاء المباريات، بعد الأزمة الأخيرة التي تسبب فيها تصريحات حكم لقاء القمة بين الزمالك والأهلي.

وأضاف  دياب  أن موعد انطلاق كأس الرابطة  سيكون يوم 8 يناير وسيتم إعلان عن كافة التفاصيل في مؤتمر صحفي للقرعة سيتم تحديده قريبًا.

وقال دياب إنه مع بداية الدوري كان قرار عودة الجمهور بعد غياب حوالي 9 سنوات من أهم القرارات التي يجب أن نفتخر بها خاصة فى ظل النتائج الجيدة التى تحققت في الأسابيع الأولى من بطولة الدوري.

وتوجه دياب بالشكر إلى مؤسسات الدولة على تعاونها فى هذا الملف وخاصة وزارة الداخلية. إلى جانب المجهود كبير أيضا لشركة تذكرتي والشركة الأفريقية لتأمين الملاعب.

وأشار دياب إلى أن إعداد الجماهير ستزداد خلال الفترة القريبة المقبلة.

الدوري المصري الزمالك وزارة الداخلية رابطة الأندية كأس الرابطة الزمالك والاهلي

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بسبب حكم القمة.. قرار عاجل من رئيس رابطة الأندية بشأن حكام الدوري

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