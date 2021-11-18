بسبب كيس قمامة.. القصة الكاملة لمقتل شاب غرب الإسكندرية



شهدت منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب على قتل جاره طعنًا بسكين مطبخ عند منطقة بوابة ٨ بالعجمي بسبب الخلاف على إلقاء كيس قمامة أمام العقار، وأصيب شقيق وشقيقة المجني عليه.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد وقوع جريمة قتل بمنطقة بوابة 8 بالعجمي.

وعلى الفور، هرع ظباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وعقب المعاينة ألولية، تبين وجود جثة المدعو "محمد.ر.ال" وإصابة شقيقه وشقيقته.

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ووفقًا لتحريات المباحث، فقد نشبت مشادة كلامية بين سيدتين، جيران بأحد العقارات بالعجمي، بسبب الخلاف على إلقاء إحداهما "كيس قمامة" أمام العقار، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، حيث استل شقيق إحداهما سكينًا وطعن المجني عليه وشقيقه وشقيقته، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الاثنين الآخرين.

ونجح ظباط المباحث في القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، ونقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى المستشفى.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبدأت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيقات.

وكشف شهود العيان من سكان العجمي أن القاتل استأجر شقة في المنطقة منذ شهر تقريبا بنظام القانون الجديد وتقطن معه سيدة تدعي أنها أحد أقاربه، ودائم الشجار مع من حوله.

واضافوا أن المجني عليه شاب محبوب من جميع سكان المنطقة ومتزوج منذ ٤ شهور وزوجته حامل وأنه كان نائمًا وقت المشاجرة، واستيقظ فجأة وتحدث مع الجاني لخفض صوته والتحدث بشكل لائق ولكن الجاني لم يستجيب فحدثت المشاجرة وأنهى الجاني حياة "المجني عليه" عن طريق طعنه في منطقة الصدر والقلب بطعنة نافذه.

