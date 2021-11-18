عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب كيس قمامة.. القصة الكاملة لمقتل شاب غرب الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 
شهدت منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم شاب على قتل جاره طعنًا بسكين مطبخ عند منطقة بوابة ٨ بالعجمي بسبب الخلاف على إلقاء كيس قمامة أمام العقار، وأصيب شقيق وشقيقة المجني عليه.
وبدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد وقوع جريمة قتل بمنطقة بوابة 8 بالعجمي.
وعلى الفور، هرع ظباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وعقب المعاينة ألولية، تبين وجود جثة المدعو "محمد.ر.ال" وإصابة شقيقه وشقيقته.

أقرأ ايضًا:

حوار مع نائب..سامح الشيمي: أتمنى صدور قانون انتخابات المحليات قريبا..وأبذل ما في وسعي لحل مشاكل الشباب
ووفقًا لتحريات المباحث، فقد نشبت مشادة كلامية بين سيدتين، جيران بأحد العقارات بالعجمي، بسبب الخلاف على إلقاء إحداهما "كيس قمامة" أمام العقار، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، حيث استل شقيق إحداهما سكينًا وطعن المجني عليه وشقيقه وشقيقته، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الاثنين الآخرين.
ونجح ظباط المباحث في القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، ونقلت جثة المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة، والمصابين إلى المستشفى.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وبدأت النيابة العامة في الإسكندرية التحقيقات.
وكشف شهود العيان من سكان العجمي أن القاتل استأجر شقة في المنطقة منذ شهر تقريبا بنظام القانون الجديد وتقطن معه سيدة تدعي أنها أحد أقاربه، ودائم الشجار مع من حوله.
واضافوا أن المجني عليه شاب محبوب من جميع سكان المنطقة ومتزوج منذ ٤ شهور وزوجته حامل وأنه كان نائمًا وقت المشاجرة، واستيقظ فجأة وتحدث مع الجاني لخفض صوته والتحدث بشكل لائق ولكن الجاني لم يستجيب فحدثت المشاجرة وأنهى الجاني حياة "المجني عليه" عن طريق طعنه في منطقة الصدر والقلب بطعنة نافذه.
 

الاسكندرية النيابة العامة غرب الإسكندرية مشادة كلامية مدير امن الاسكندرية امن الاسكندرية قسم شرطة

ترشيحاتنا

طارق مصطفى: صلاح لم يتدخل في التشكيل أثناء وجود البدري

أبرز تصريحات الوزير.. شوقي ينتقد السوشيال ميديا ويطالب بمساعدة الأبناء لتعلم المهارات وليس التلقين

أسامة نبيه يكشف أسباب هزيمة الزمالك من الأهلي بمباراة القمة

داخل منجم.. الشرطة تعثر على جثتين لرجلين قتلا منذ 11 عاما

لزيارة الأماكن السياحية.. السفير البريطاني: سيكون هناك فيضان من البريطانيين في مصر|فيديو

التحالف العربي يعلن عن تنفيذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية في محافظات يمنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

وفاة الإعلامية شيرين دويك مذيعة التلفزيون المصري

تقارير.. أرسنال يفسخ عقد محمد النني في يناير.. واللاعب يقترب من جالاتا سراي

سيول جديدة.. التنمية المحلية تكشف استعداداتها للطقس السيئ

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

التمويل العقارى| موعد سداد أول قسط للمتقدمين بمشروع «سكن لكل المصريين 2»

موقع صدى البلد يعزي الزميل تامر عاشور في وفاة نجله

هاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ عمر كمال بعد منع شاكوش من الغناء.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية البطاطس باللحمة في الفرن .. وصفات متعددة

في ذكرى ميلاد صاحب "المشرط السحري".. إنسانيات السير مجدي يعقوب تحيي القلوب

طريقة عمل سردين في المنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي

قومى المرأة يحتفل بنجاح مشروع" الكمبوست " فى المنيا

فيديو

آخرهم حسن أبو الروس.. هاني شاكر يقرر منع مطربي المهرجانات من الغناء

قبل زواجها بأحمد عز.. تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة

مفاجآت جديدة.. مصطفى فهمي يعترف بأخذ متعلقات طليقته من شقة الزوجية

سر غياب النجوم.. لماذا ارتدت يسرا اللوزي الأبيض في جنازة والدها؟

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ