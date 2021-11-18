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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

المغرب.. أفضل منتجات التجميل التي يجب تجربتها لبشرتك وشعرك وجسمك

الحمام المغربي
الحمام المغربي

تتمتع النساء المغربيات بالاهتمام المبالغ بالعناية بالبشرة والشعر والتجميل بشكل عام، لذلك نكشف عن أشهر منتجات التجميل التى يمكن تجربتها لبشرتك وشعرك وجسمك

فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء الأشخاص الذين يحبون منتجات الجسم الطبيعية وعلاجات الاستحمام، فعليك معرفة المزيد عن منتجات التجميل المغربية الطبيعية، هناك تقليد طويل في استخدام العناصر التي يتم زراعتها أو حصادها داخل البلد، وعلى الرغم من أنه معروف منذ فترة طويلة داخل المغرب قيمة هذه العناصر، إلا أنها كانت تشق طريقها ببطء إلى العالم الخارجي.

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أفضل منتجات التجميل للشراء في المغرب

الحمام المغربي 


إذا كنتِ تزورين المغرب، يمكنك التقاط العديد من عناصر الجمال الطبيعي المختلفة، ويتوفر العديد منها أيضًا للشراء خارج المغرب، وتشمل:

زيت عضوي
زيت التين الشوكي
ماء الورد التجميلي
طين الغاسول
العكر الفاسي - خليط من مسحوق الخشخاش وقشر الرمان المجفف
سافون نوير - صابون أسود مغربي
مسحوق الحناء الطبيعي

يمكنك خلط ما تفضلين من هذه المنتجات وأخذ الحمام المغربي فى الساونا داخل المنزل أو الذهاب للحمام المشهور فى المغرب، وذلك لكى تتمتعي بالجمال والنعومة الجذابة كما أن هذه المنتجات تعتبر بمثابة معطر طبيعي للجسم. 


زيت عضوي

زيت الارغان والطمى المغربي 


يعتبر زيت الأرجان من أكثر الصادرات المغربية شهرة في عالم التجميل، وله العديد من الفوائد  سواء كنتِ تستخدمينه على بشرتك أو على شعرك أو على وجهك بعد وقت قصير فقط  فمن المحتمل أن تبدئي في رؤية نتائج رائعة. 

القليل من هذا الزيت يقطع شوطًا طويلاً، اكتشفي بعض استخدامات زيت الأرغان من قبل واعثري على اقتراحات للمنتجات التي يمكنك استخدامها.

 

زيت التين الشوكي

زيت التين الشوكي يستعمل بعد الحمام المغربي 


يُعد زيت التين الشوكي منتجًا قادمًا يُحدث تناثرًا كبيرًا، وهو خيار رائع آخر لتكييف البشرة، يستخرج هذا الزيت من بذور التين الشوكي، بشكل عام، يكون أكثر تكلفة في شكله النقي بسبب حجم العمل المطلوب لاستخراج كمية صغيرة من الزيت.

زيت مغربي حمام مغربي فاسوخ طمي زيت ارغان

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