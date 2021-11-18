منة فضالي تشارك متابعيها كواليس فيلم فارس لـ أحمد زاهر

حرصت الفنانة منة فضالي، علي مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت منة فضالي في الفيديو من كواليس فيلم فارس برفقة الفنان احمد زاهر، مما نال إعجاب متابعيها.

أعمال منة فضالي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم «ميني بار» بطولة نضال الشافعي، صلاح عبدالله، منة فضالي وراندا البحيري، سيناريو وحوار طارق رمضان، إخراج محمد خضرى.



وبالنسبة للأعمال الدرامية حيث كان دورها في مسلسل «نسل الأغراب»، والمسلسل بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، ريم سامي، نجلاء بدر، دياب، من تأليف وإخراج محمد سامي.