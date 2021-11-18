عزبة خير الله تتجمل احتفاء باستقبال زوجة الأمير تشارلز| شاهد

استعدت منطقة عزبة خير الله لاستقبال دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا زوجة الأمير تشارلز ، أمير ويلز في إطار جولتهما في القاهرة بعد وصولهما للقاهرة ظهر اليوم الخميس.

وتزور دوقة كورنوال، كاميلا عزبة خير الله لتفقد مشاريع تمكين المرأة حيث نجحت النساء في هذه المنطقة في دعم مجتمعاتهن وأسرهن وحققن نجاحا كبيرا.

ويركز برنامج زيارة دوقة كورنوال على تمكين النساء من خلال استماعها لتجارب قيادات نسائية في مصر وجهودهن لتشجيع حماية الطبيعة. كما ستستمع لشرح حول كيفية ابتكار النساء المعيلات لعائلاتهن لطرق لدعم أنفسهن وإعالة عائلاتهن.

كما تم تطبيق عدد من البرامج المجتمعية فى المنطقة من قبل المجلس الثقافي البريطانى منها برامج لتدريب السيدات على الأعمال اليدوية وبرامج للأطفال لتشجيعهم من خلال الأنشطة والألعاب على أن يكونوا أكثر إقبالاً على التعليم.



قالت نانسي الأمير، مديرة مكتب البرامج في المجلس الثقافي البريطاني إن دوقة كورنوال، الدوقة كاميلا تزور عزبة خير الله لتفقد مشاريع يدعمها برنامج "التواصل المناخي لتمكين المرأة والشباب من خلال لعب دور فعال في خدمة مجتمعاتهم بصورة تفيدهم وتفيد غيرهم وذلك من خلال تأمين دخل لهم.



وتستمع الدوقة لتجارب نسائية وتشاهد مسرحية أثناء زيارتها لأحد الأسطح المزروعة في إطار مشاريع مبادرة التواصل المناخي- والتي تشتمل على سبع مبادرات -وهو برنامج عالمي يقوم به المركز الثقافي البريطاني لتمكين الشباب والمرأة من خلال توفير تدريبات وفرص تعليم.

و هناك خمسة أسطح مزروعة بصورة تحافظ على الحد من التغير المناخي، الذى يمثل إحدى القضايا المهمة التي تركز عليها زيارة الأمير تشارلز والدوقة كاميلا في زيارتهما للأردن ومصر.

صرحت نانسي الأمير، أن المبادرات في عزبة خير الله تشتمل على مشاريع للنساء والشباب لإعادة التدوير بصورة صديقة للبيئة منها تدوير وصناعة شنط صديقة للبيئة.

كما تعمل المبادرة على زيادة الوعي بشأن تحديات تغير المناخ.

استعدادات عزبة خيرالله

استعدادات عزبة خيرالله

استعدادات عزبة خيرالله

استعدادات عزبة خيرالله

عزبة خيرالله

استعدادات عزبة خيرالله

استعدادات عزبة خيرالله

عزبة خيرالله

استعدادات عزبة خيرالله

استعدادات عزبة خيرالله