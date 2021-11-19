في ذكري ميلاده.. سيارات ظهرت مع أحمد زكي فى أشهر أفلامه| صور

حياة مليئة بالأسرار، ظلت شخصيته لغزًا حير الكثير ويرجع البعض ذلك لإصراره التام على أن تكون حياته منغلقة لا يعرف احد عنها شيء سوى ما يريد هو إعلانه فقط، إنه الفتى الأسمر وإمبراطور الفن النمر الأسود أحمد زكي، والذي تحل اليوم الـ 18 من نوفمبر ذكرى ميلاده الـ 72، ويعد واحدًا من أهم وأعظم نجوم الفن وأكثرهم موهبة رسخ حياته كلها للتمثيل وأخلص له على حساب صحته وحياته الشخصية، لذا ستظل أعماله واسمه محفورًا في أذهاننا وقلوبنا حتى ينطفئ القمر.

احمد زكي

" التقليد غير التشخيص .. أي حد ممكن يقلد" جملة قالها الإمبراطور الراحل أحمد زكي خلال أحد لقاءاته التليفزيونية، تؤكد على مدى عبقرية وابداع هذه الشخصية الأسطورية التي قدمت الكثير من الأعمال الفنية العظيمة الخالدة في أذهاننا، والتي شاركته خلالها مجموعة من أهم وأشهر السيارات على مدى التاريخ، سيارات أيقونية تشبه شخصيته ظهرت برفقته في أهم أفلام مشواره الفني، والتي جاء من بينها فيلم "الإمبراطور" الذي كان سببا في اطلاق عليه لقب الإمبراطور أحمد زكي عقب عرض هذا الفيلم.

احمد زكي

وظهرت برفقة الفنان الراحل أحمد زكي خلال احداث فيلم " الإمبراطور " سيارة ذات مظهر كلاسيكي جاذبة للأنظار وكانت الأشهر فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، وهي السيارة MERCEDES BENZ W 123، والتي طرحتها النجمة الألمانية بداية من العام 1975 وقد حقق اكب نسبة مبيعات في السوق العالمية حيث تم بيع ما يقرب من 2.7 مليون نسخة وذلك عقب الإعلان عنه و قبل طرحه في السوق.

MERCEDES BENZ W 123

واستمد الطراز MERCEDES BENZ W123والذي ظهر برفقة الفنان أحمد زكي خلال احداث فيلم " الإمبراطور "، قوته من عدة خيارات من المحركات، الأول منها بسعة 2.0 لتر، و ومحرك ثاني بسعة 2.3 لتر، أما المحرك الثالث فيأتي بسعة 3.0 لتر، وتتصل جميع محركات هذه السيارة بنوعين من نواقل الحركة الأول أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 سرعات، والثاني يدوي الأداء من 5 سرعات.

MERCEDES BENZ W 123

أما عن دوره في فيلم " المدمن " فقد شاركت الحدث الرئيسي لهذا الفيلم سيارة من إنتاج الصانع الإيطالي العريق فيات FIAT، وكانت من الطراز الأشهر في تاريخ إصداراتها السيارة FIAT 128 ولكن في نسختها الرياضية الشبابية ذات المفهوم ثنائي الأبواب " كوبيه " التي حملت اسم FIAT 128 SPORTS SL، التي بدأت الشركة الإيطالية في طرحها في العام 1971 عقب تحقيق الطراز 128 نجاحًا منقطع النظير.

FIAT 128 SPORTS SL

واستمدت السيارة FIAT 128 SPORTS SL قوتها من خيارين من المحركات كلاهما من 4 أسطوانات، ولكن المحرك الأول يأتي بسعة 1116 سي سي يستطيع أن يولد قوة قدرها 63 حصانًا، والمحرك الثاني منها بسعة 1290 سي سي، ليولد قوة قدرها 74 حصانًا، ويتصل كلا محركيها بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

FIAT 128 SPORTS SL

وبالنسبة للفيلم الكوميدي الأشهر "أربعة في مهمة رسمية "، فقد رافقته ذهابه لتسلم هذه التركة العظيمة المكونة من قرد وحمار وعنزة، سيارة تحمل شعار أعرق شركات صناعة السيارات الأمريكية فورد FORD، والتي تعد من أولى الشركات التي صنعت فئة السيارات الـ" بيك أب "، وهي نفس فئة السيارة التي ظهرت برفقة الراحل احمد زكي خلال أحداث الفيلم والتي كانت من الطراز FORD F SERIES PICKUPS، موديل عام 1985 والذي استمد قوته من محرك مكون من 8 أسطوانات بسعة 5.0 لتر.

FORD F SERIES PICKUPS

أما عن " البيه البواب " ذلك الفيلم الذي احدث ضجة في عالم الكوميديا، فقد رافقت الإمبراطور الراحل أحمد زكي، أشهر سيارة في الشوارع المصرية من إنتاج الأسد الفرنسي بيجو PEUGEOT، من طرازها الأسطوري PEUGEOT 504 في نسخته الـ STATOIN التي تتسع لسبعة ركاب، وكانت هذه هي السيارة الأجرة الأشهر في شوارع مصر منذ بداية طرحها في السوق وحتى وقتنا هذا، وقد استمدت قوتها من محرك بنزين مكون من 4 أسطوانات يستطيع أن يولد قوة قدرها 144 حصان.

PEUGEOT 504

مشوار فني طويل ومسيرة مليئة بالنجاحات، استمرت لمدة 38 عامًا منذ أولى لحظات ظهوره على خشبة المسرح في العام 1967، وحتى وفاته في العام 2005 بعد صراع طويل مع المرض اللعين الذي داهمه في رئتيه، والذي كان يحاول الانتصار عليه بتجسيده شخصية العندليب عبد الحليم حافظ ولكن القدر لم يكتب له استكمالها، ليتم عرض الفيلم في العام 2006 بعد وفاته.