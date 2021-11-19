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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

تامر حسني
تامر حسني

نشر الفنان تامر حسني مجموعة من الصور من حفله الذي أحياه مساء الخميس، في إحدى الجامعات بدمياط، على حسابه بتطبيق انستجرام. 

وعلق تامر حسني على الصور قائلا:" من كل قلبي بشكر جامعة حورس الكبيرة وشعب دمياط و المنصوره على كرم الإستقبال وعلى النجاح المبهر للحفل من تنظيم و تجاوب و حب الف الف شكر لكل شخص حضر الحفل من جميع المحافظات المجاورة". 

واستطرد تامر حسني:" عمري ما هنسى الحب الكبير اللي شوفته في عينيكم النهارده انا كمان بحبكوا اكتر والله  وشكر خاص للتنظيم الرائع من الشركه الكبيره سترايك ميديا / بجد شرفتوني و فخور بيكم يارب دايماً ناجحين و متجمعين على خير".

تامر حسني في جامعة مصر 

كرمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الفنان تامر حسنى في احتفالية فنية ضخمة وبحضور نخبة من نجوم المجتمع، وسط فرحة وسعادة من الجماهير التي حضرت الاحتفالية"

ونشر تامر حسني صور له علي انستجرام من التكريم وكتب "كل الشكر لجامعة مصر للعلوم و التكنولوجيا و الدكتور خالد الطوخي رئيس الجامعة و الإعلامي الكبير محمد فوده ، على تكريمي اليوم في احتفاليتهم الكبيره باليوبيل الفضي بمرور ٢٥ سنه على انشاء الجامعة"

وتابع "كل الشكر لكم و الإعلامية الجميله فرح علي و لكل جمهورنا الكريم، و انتظروني إن شاء الله في حفلة جامعة مصر الكبرى الخاصه بالطلاب الموافق ٨ ديسمبر"

وتألق نجم الجيل تامر حسنى خلال حفله الذي أقيم، مساء الاثنين، على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بحضور كامل العدد  من النجوم والجماهير ونخبة من الشخصيات العامة.

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