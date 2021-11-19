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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج الدوخة بتمرين سريع في دقيقتين

علاج الدوخة
علاج الدوخة

يبحث عدد كبير من  الأشخاص عن طرق علاج الدوخة، حيث أنها من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر فى العالم.

إلبكم تمرين بسيط يساعد فى علاج الدوخة وفقا لما جاء فى موقع “medicalnewstoday”.

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الجلوس على حافة السرير وتحويل الرأس 45 درجة إلى اليسار
الاستلقاء بسرعة ومواجهة الرأس لأعلى على السرير بزاوية 45 درجة
الحفاظ على الموقف لمدة 30 ثانية
لف الرأس إلى منتصف الطريق  90 درجة إلى اليمين دون رفعه لمدة 30 ثانية
تحويل الرأس والجسم كله إلى الجانب الأيمن ، والنظر إلى الأسفل لمدة 30 ثانية
الجلوس ببطء مع البقاء جالسًا لبضع دقائق على الأقل.

علاج الدوخة فى الجانب الأيمن 
إذا كان الشخص يعاني من الدوار في الجانب الأيمن من الأذن اليمنى ، فيجب علاج الدوخة بنفس التمرين السابق ولكن عمل الحركات فى في الاتجاه المعاكس.

تنبيه: إذا استمرت الدوخة لفترة طويلة أو عانيت منها بشكل متكرر فلابد من الذهاب للطبيب مرة أخرى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتمكن من علاج الدوخة بالشكل الصحيح.

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