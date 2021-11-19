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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أرتيتا على أنباء فسخ عقد محمد النني مع آرسنال

أرتيتا والنني
أرتيتا والنني

أعرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن سعادته بتواجد الدولي المصري محمد النني في صفوف الجانرز.

 

وقال  في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي آرسنال :" سعيد للغاية بتواجد محمد النني في صفوف آرسنال، لكن لن أناقش مستقبل لاعبين بشكل فردي، لم يحن الوقت لهذا الأمر".

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كانت صحيفة ذا صن البريطانية، أكدت خلال الساعات الماضية، أن نادي آرسنال قرر فسخ عقد محمد النني، ليرحل اللاعب  خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

 

مفاجأة مدوية بشأن تراجع آرسنال عن تجديد عقد النني

 

في سياق متصل، كشف علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني لاعب وسط فريق مفاجأة مدوية، بشأن اقتراب رحيل الدولي المصري، من مغادرة آرسنال.

 

وأوضح وكيل النني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، أن خبر فسخ عقد النني مع آرسنال غير صحيح تماما، لكن اللاعب قريب بالفعل من مغادرة آرسنال، في ظل عدم تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

 

وأوضح نظمي، أن آرسنال بدأ مفاضاوته لتجديد محمد النني في شهر مارس الماضي، وبالفعل كان اللاعب قريبا من التجديد في شهر مايو، لكن وقع حدث عالمي في هذا الوقت، وأبدى النني رأيه فيه، لتخبرنا إدارة آرسنال بعدها بتجميد المفاوضات، بدون أي سبب".

 

ونفى نظمي وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي، للتعاقد مع محمد النني.

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